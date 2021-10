Elton John / The Lockdown Sessions

Si tiene pinta de mixtape y suena como una mixtape debe ser una mixtape. En el caso de Elton John es su nuevo álbum de estudio, el número 32. El disco recibe simplemente el título de ‘The Lockdown Sessions‘ porque ha sido grabado durante el confinamiento y presenta una larga colección de colaboraciones -un total de 16- con artistas de nueva y vieja generación en las que Elton parece el artista invitado en todo momento. Algunas veces, de hecho, lo es.

‘The Lockdown Sessions’ llega auspiciado por el éxito de ‘Cold Heart‘, el maravilloso mash-up house-pop de Pnau que fusiona parte de las melodías de ‘Rocket Man’ y ‘Sacrifice’ y añade la colaboración vocal de Dua Lipa en el estribillo, y que ha alcanzado el número 1 de Reino Unido. Si el concepto de la canción suena rocambolesco, más lo es el hecho de que abra el disco, pues es un remix. Sin embargo, ‘The Lockdown Sessions’ es un proyecto tan poco cohesivo que este dato termina por resultar irrelevante.

El disco incluye varias canciones que ya conocíamos aparte de los singles con Charlie Puth y Stevie Wonder. Tiene delito que ‘One of Me’ de Lil Nas X, ‘Nothing Really Matters’ de Miley Cyrus (su versión de Metallica) y ‘The Pink Phantom’ de Gorillaz aparezcan por aquí como si nada, cuando ya lo han hecho en sus respectivos álbumes; pero la ausencia de unidad de ‘The Lockdown Sessions’ es tal que, durante su escucha, lo mismo te sale Rina Sawayama cantando ‘Chosen Family’ con Elton de nuevo al piano, que Years & Years versionando junto al susodicho ‘It’s a Sin’ de los Pet Shop Boys en clave eurodisco.

Comprendido que a ‘The Lockdown Sessions’ a duras penas se le puede tildar de «proyecto», pues nunca persigue una línea concreta hacia ninguna dirección, ¿qué ofrece Elton John en su primer álbum de estudio desde 2014? Una balada mona con Charlie Puth (‘After All’), un breakbeat con Jimmie Allen (‘Beauty in the Bones’), un góspel-soul junto a Stevie Wonder y su armónica (‘Finish Line’), un rock ‘n roll con Eddie Vedder (‘E-Ticket’) y un homenaje al sonido Fleetwood Mac en ‘Stolen Car’ con Stevie Nicks. Todas ellas aproximaciones solventes pero genéricas al sonido de los artistas invitados.

Si parece que ‘The Lockdown Sessions’ mira demasiado al pasado, la pista 2 es una colaboración con Young Thug y Nicki Minaj. ‘Always Love You’ horroriza, en principio, por su producción vocal, que en nada favorece a Elton, y después por la canción en sí, pero por lo menos Nicki vuelve a dejar un buen rap de los suyos; y ‘Orbit’ con SG Lewis pone sobre la mesa que el sonido de ‘Cold Heart’ también puede sentar bien al Elton John que hoy cuenta 75 años, no solo a su yo del pasado.