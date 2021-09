Elton John, que no ha podido realizar su gira de despedida en las fechas planeadas debido a la pandemia, no solo ha tenido un relanzamiento de su carrera gracias al éxito de ‘Rocketman’. El proyecto conjunto con PNAU en el que hace unos años estos remezclaban parte de su repertorio en el álbum ‘Good Morning to the Night’ (2012), que era bien apañado, también revive.

La nueva idea, que os presentábamos hace unas semanas, es un remix del clásico ‘Sacrifice’, ahora llamado ‘Cold Heart’, que evita la palabra «sacrifice», añade y quita letra y dura 2 minutos menos, con la colaboración de nada menos que Dua Lipa. Como otras pistas recientes de Whitney Houston y Tina Turner, la nueva remezcla ha gustado y mucho en Reino Unido, y tras 2 semanas asentado en el top 40, este viernes podría dar el salto al top 20, según las midweeks. El tema no ha sido aceptado por Radio One, la emisora de la BBC para los adolescentes; mejor aún, ha sido aceptado en Today’s Top Hits, la mayor playlist mundial de Spotify.

Alentado por la nueva vida para la que era una de las canciones más cuquis de Elton John (¡ese gancho instrumental! ¡ese tartamudeo «cold-cold»!), el compositor va a sacar un disco llamado ‘The Lockdown Sessions’ en el que van a aparecer ‘Cold Heart’, así como otras colaboraciones recientes ya conocidas como el ‘It’s a Sin’ entonado junto a Years & Years, ‘Chosen Family’ con Rina Sawayama y ‘The Pink Panthom’ con Gorillaz. Su tema para el disco de Lil Nas X también estará por aquí, solo que el disco de Elton saldrá más de un mes después, en concreto el 22 de octubre. En él se reunirán nombres más o menos noveles como SG Lewis y Charlie Puth con leyendas como Stevie Nicks, Stevie Wonder y Eddie Vedder.

01 Elton John / Dua Lipa: “Cold Heart (Pnau Remix)”

02 Elton John / Young Thug / Nicki Minaj: “Always Love You”

03 Surfaces: “Learn to Fly” [ft. Elton John]

04 Elton John / Charlie Puth: “After All”

05 Rina Sawayama / Elton John: “Chosen Family”

06 Gorilllaz: “The Pink Phantom” [ft. Elton John and 6lack]

07 Elton John / Years & Years: “It’s a Sin (Global Reach Mix)”

08 Miley Cyrus: “Nothing Else Matters” [ft. Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo and Chad Smith]

09 Elton John / SG Lewis: “Orbit”

10 Elton John / Brandi Carlile: “Simple Things”

11 Jimmie Allen / Elton John: “Beauty in the Bones”

12 Lil Nas X: “One of Me” [ft. Elton John]

13 Elton John / Eddie Vedder: “E-Ticket”

14 Elton John /Stevie Wonder: “Finish Line”

15 Elton John / Stevie Nicks: “Stolen Car”

16 Glen Campbell / Elton John: “I’m Not Gonna Miss You”