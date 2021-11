tommy 3 balas aúna guitarras, crimen y a Mariah Carey en ‘preso’

Nacido en los 90 en Extremadura pero residente en Madrid, pamplonés de adopción y catalán por familia, Tomás Boldú ha pasado por grupos de grunge, punk y garage para finalmente asentarse en lo que se ha llamado «pop urbano» bajo el nombre de tommy 3 balas. Canciones como la bailable ‘Maps’, ‘Bae’, ‘Delirio de una noche de mierda’ y la balada ‘Mi cora’ mantienen ese poso guitarrero que desafía las barreras del género, como observamos en tantos compañeros de su generación. Ahora presenta nuevo proyecto.

Sucediendo al EP ‘Hasta luego’, en 2022 llegará su disco ‘Fly Boy Robot’ que su sello define como «un debut sorprendente, libre, seductor y atrevido que descubre el talento de un autor novel capaz de sintetizar la evolución musical de los últimos 30 años desde una perspectiva absolutamente moderna». Su primer adelanto, ‘preso’, es su canción más pop, nuestra «Canción del Día» y es el mismo Tomás quien nos habla sobre ella.

- Publicidad -

En tu música casi cabe de todo, esta canción en concreto parece compuesta a la guitarra eléctrica, pues sus acordes parecen lo principal. ¿Surgió así, de una guitarra eléctrica, o cómo fue el proceso creativo?

Muchas de las canciones que hago nacen de una guitarra y una producción precaria mía, daños colaterales del confinamiento y pillarse el ableton y un micro (risas). En este caso, toda la estructura partía de la guitarra y la melodía de voz que luego KICKBOMBO vistieron de gala y le dieron ese sonido tan potente.

Parece una de tus canciones más pop, ¿qué la ha inspirado y por qué decidiste llamarla sencillamente ‘Preso’?

Hacía grunge de los 90 en inglés, no sé qué me pasó al juntar lo urbano con el castellano que me empezaron a salir cosas más pop. No es intencionado, simplemente me pasa que me resulta más atractivo componer cosas en castellano con una melodía más catchy. El cantar menos y utilizar autotune supongo que me hace darle más peso a la melodía. Se llama ‘Preso’ porque sigues preso de tus obsesiones, sean en forma humana o de aspiraciones.

- Publicidad -

El tema del cadáver en el coche añade un nuevo significado a lo de «preso». No sé si querías jugar con ese doble sentido.

(risas) Pues me gustaría decir que esta la hilé a propósito, pero fue casualidad. De hecho, hay un visual que está por venir que estoy encerrado de verdad y la portada es una soga en forma de esposas. Todo el arte y narrativa del álbum está conectado, pero esto fue un dulce error.

¿Qué nos puedes contar sobre tu sueño de Mariah Carey? ¿Es algo random o admiras en particular algún disco o canción suya?

(risas) Justo le explicaba el otro día a mi chica esto. Tengo el recuerdo de una Mariah Carey imponente, con un abrigo de pelo rosa sobre un enorme caballo blanco, en algún vídeo de la MTV. El otro día lo busqué un rato y no lo encontré. De pequeño soñaba cosas que luego pensaba que eran realidad, puede ser el caso (risas). En cualquier caso, lo utilizo como símbolo del éxito hollywoodiense en la canción.