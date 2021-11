Mariah Carey quiere ser más Reina de la Navidad todavía

Esta Navidad ‘All I Want for Christmas Is You’ se convertirá en la primera canción de Mariah Carey que supera los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. La cantante no solo ha llevado esta canción al número 1 oficial en Estados Unidos y Reino Unido en los últimos tiempos, 25 años después de su edición, sino que lo ha convertido en el villancico pop por antonomasia año tras año.

Su reconquista de las listas ya ha comenzado este 1 de noviembre y ya empieza a aparecer en algunos charts menores de iTunes y Youtube. En próximos días y semanas irá apareciendo en Spotify a medida que se acerque el Black Friday. Ya se han empezado a compartir los correspondientes memes.

No contenta con eso, Mariah Carey ha anunciado un nuevo villancico que llegará al mercado este mismo 5 de noviembre bajo el nombre de ‘Fall In Love at Christmas’. Para asegurarse el éxito de tal canción, se ha rodeado del tótem del streaming Khalid, uno de los 25 artistas más escuchados ahora mismo en todo el mundo, con hasta 5 canciones por encima de los 1.000 millones de reproducciones (‘lovely’, ‘Beautiful People’, ‘Location’…); y también del cantante de gospel Kirk Franklin. Un teaser del tremendo baladón puede escucharse en redes y también se distribuirá un CD single a través de su web, desde este 11 de noviembre, con el siguiente tracklist:

1. Main Version (5:08)

2. Radio Edit (3:38)

3. Radio Edit with Outro (4:15)