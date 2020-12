‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey logra el top 1 en UK 26 años después

Si el año pasado celebrábamos que ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey llegaba al número 1 en Estados Unidos por primera vez, ahora es el turno de hacer lo propio en Reino Unido. 26 años después de su edición, cuando fue incluida en ‘Merry Christmas’, el álbum navideño de la artista, la canción supera al fin el top 2 logrado en las islas hasta el momento. Es la tercera canción de la historia que más ha tardado en llegar a la cima, después de ‘Reet Petite’ de Jackie Wilson, que tardó 29 años (de 1957 a 1986), y de ‘Is This The Way to Amarillo’ de Tony Christie, que tardó más de 33 años (de 1971 a 2005).

La OCC analiza el éxito progresivo de la canción, situando como hito haber aparecido en una actuación de la película ‘Love Actually’ en 2003, y habla de cómo la popularidad del tema ascendió en la era digital en 2007, alcanzando el top 20 todos los años menos uno entre 2008 y 2015. Su popularidad está en mejor forma que nunca, pues ya es top 1, y de hecho no hemos llegado a la Navidad, por lo que sus cifras van a subir.

En el puesto 2 queda ‘Last Christmas’ de Wham! y también hay algo poético en que Mariah haya destronado esta semana nada menos que a su discípula Ariana Grande, que estaba en el puesto 1 con ‘positions‘.

¿Qué pasa mientras en España? El tema tiene un éxito mucho más modesto y únicamente es top 72 en la última tabla publicada por Promusicae. Estos días subirá algo (ahora mismo es número 70 en Spotify España) y su reto es superar el top 4 logrado hasta el momento.