Spiritualized siguen en el espacio en su nuevo single, adelanto de ‘Everything Was Beautiful’

Spiritualized ha anunciado su nuevo álbum, ‘Everything Was Beautiful’, que se estrenará el próximo 25 de febrero. Además, han compartido un nuevo single ‘Always Together With You’, en el que se repiten hasta la saciedad, como un mantra, sencillas frases de amor espacial como «caminaría las galaxias por ti, si quieres ser mi chica solitaria». El líder del grupo, Jason Pierce (J Spaceman), lo ha grabado en once estudios diferentes, tocando 16 instrumentos diferentes. Además, ha reunido a varios colaboradores y amigos entre los que se incluye su propia hija Poppy.

Así hablaba J Spaceman de ‘Everything Was Beautiful’ a través de un comunicado de prensa: “Había tanta información en el disco, que el más mínimo movimiento lo desestabilizaría, pero dar vueltas en círculos sobre una misma cosa es importante para mí. No en el sentido de perder el control, sino de dar vueltas y más vueltas para pulirlo y, en cada revolución, quedarte con lo bueno. Claro, también se cometen errores en el camino, pero son necesarios», explicó el músico.

- Publicidad -

‘Everything Was Beautiful’ será el noveno álbum de Spiritualized tras el lanzamiento de ‘And Nothing Hurt’ en 2018, y este será su tracklist:

01 “Always Together With You”

02 “Best Thing You Never Had (The D Song)”

03 “Let It Bleed (For Iggy)”

04 “Crazy” 05 “The Mainline Song”

06 “The A Song (Laid In Your Arms)”

07 “I’m Coming Home Again”



- Publicidad -