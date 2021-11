Circo del Sol y 4 cosas más que disfrutar en Malta este año

Malta continuará siendo uno de los destinos turísticos preferidos de Europa esta temporada de otoño/invierno gracias a su estratégica localización geográfica y a su clima, que presume de hasta 300 días de sol al año. Su historia es también muy sugerente, con restos arquitectónicos muy visibles de la era romana, bizantina y musulmana, todos ellos últimamente conjugados con su vinculación a la corona británica. Esto ha propiciado que mucha gente acuda a Malta para aprender inglés -pues es lengua oficial- y sacude también su relación con la cultura pop, que les ha llevado a organizar varios macroconciertos y festivales internacionales durante la pasada década.

Este año se podrá ver el espectáculo del Circo del Sol ‘FIERI‘, que precisamente repasa las fascinantes raíces culturales de Malta, un show acrobático de 75 minutos que quiere ofrecer «una versión moderna del espíritu unificador del archipiélago maltés», y que se representa entre los días 19 de noviembre y 25 de diciembre. ‘Weaving Chaos‘ de la portuguesa Tânia Carvalho es otro de los espectáculos recomendados; y si tienes hijos, también habrá funciones de ‘Fairyland’, la historia de Santa Claus, desde el 3 de diciembre al 2 de enero.

La oferta gastronómica

Si Malta destaca por algo es por su excelente oferta gastronómica, una vez más feliz consecuencia de su estratégica posición en el Mediterráneo, al Sur de Italia y al noreste de Túnez. Ahora que el éxito se mide en número de Estrellas Michelín, Malta puede presumir de hasta 5 restaurantes con la distinción puesta de moda por formatos como ‘Masterchef’ y hasta 23 restaurantes con distinción «Plato Michelín». Al margen de los restaurantes de alta cocina, la comida y la bebida se consideran la esencia de la cultura maltesa, abiertamente influidos por la proximidad de Sicilia, con un toque del norte de África y por supuesto añadiendo la aportación local. Muy conocidos son el ftira, una especie de pan que es Patrimonio Nacional de la UNESCO, el fenek (una especie de estofado de conejo) y la cerveza maltesa.



La oferta enológica

Igualmente, Malta cuenta con una tradición enológica que incluye la posibilidad de visitar multitud de bodegas si eres aficionado a los vinos. Dos de las más populares son Meridiana y Mar Casar. Hay dos variedades de uva autóctonas -Gellewza (rojo) y Ghirgentina (blanco)-, si bien también trabajan otras internacionales con las que estarás familiarizado por otros países mediterráneos, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Moscatel, entre otras.

La apasionante historia

Las islas de Malta han sido parte de la historia de los fenicios, los romanos, la Orden de San Juan, Napoleón y el Imperio Británico, lo que hoy por hoy ha jugado a su favor presentando una arquitectura fascinante -a veces insólita- que incluye hasta tres territorios que han sido considerados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estamos hablando del Hipogeo de Hal Saflieni, único templo subterráneo prehistórico conocido, excavado hacia el 2500 a. C.; la preciosa ciudad de La Valeta en su totalidad, con edificios con el encanto de un bonito pueblo y edificaciones a partir del siglo XVI, y siete templos megalíticos repartidos entre las islas de Malta y Gozo procedentes de entre los años 5.000 a. C. y 2.500 a. C.

La modernidad

Malta cuenta también con una suculenta oferta de clubbing y ocio nocturno, así como con varios museos y galerías de arte contemporáneo. Su gran proyecto en ciernes es el MICAS, de hecho la exposición Shadow Colour Pavilion tiene lugar este mes, y pueden visitarse lugares como The Mill, fundado en 1990 para apoyar la escena de arte local, y diversas galerías en La Valeta como es el caso de Blitz.

En cuanto a los protocolos para entrar en Malta, se pedirá a todos los pasajeros mayores de 12 años el certificado válido de vacunación (1 o 2 dosis dependiendo de si la vacuna es Pfizer, Astrazeneca, Moderna o Jannsen, que son las admitidas), así como que hayan pasado 14 días de la administración de la última dosis. También se requieren una declaración del estado de salud del viajero y un formulario de localización. Medidas que continuarán contribuyendo a que Malta sea uno de los destinos más seguros de la Unión Europea, pues su población se ha esmerado en la vacunación incluso por encima de los excelentes resultados españoles: más del 80% de la gente en Malta ha recibido la pauta completa de vacunación contra la covid-19, y cuentan con menos de 25 nuevos casos diarios en el país. Más información sobre el coronavirus en Malta, aquí.