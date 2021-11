Jaguar Jonze alza su voz contra el abuso sexual en la industria musical

Jaguar Jonze, de 29 años, es una cantante australiana nacida en Japón, de madre taiwanesa y padre australiano. Su música está influida por artistas como Portishead, The Last Shadow Puppets, Nick Cave o Angel Olsen.

En 2020 publicó su primer EP ‘ANTIHEROE’, en medio de la pandemia y positiva en COVID – 19. “¿Alguien puede decir que ha sacado su álbum debut en la parte de atrás de una ambulancia mientras le llevaban a un hospital por coronavirus? Creo que es muy gracioso. Será mi primer lanzamiento para siempre.”, declaraba para NME.

El pasado 8 de octubre estrenó su último single ’WHO DIED AND MADE YOU KING?’, del que habla así: ”Quería que representara mi rabia, mi frustración, dónde están ahora mis límites, mi lucha y mi resiliencia. Ahora soy menos complaciente y me siento más cómoda diciendo mi verdad y siendo despiadada y directa al respecto. En un año, hemos derribado a muchos «reyes» notables o cabezas en la cima de la industria; esta es una indirecta elegante y descarada a la caída y una advertencia de que hay más por venir.”

Y es que Jaguar Jonze está muy comprometida con el movimiento #MeToo, ya que lo ha vivido en primera persona. El año pasado, denunció haber sufrido abuso y acoso sexual dentro la industria musical y en particular por parte de un fotógrafo.

“Es triste que en mi tiempo en la industria, me haya encontrado con depredadores que todavía abusan de su lugar de poder o perfil y manipulan la confianza que la gente, especialmente las jóvenes músicas, les ha dado”, confesó. Por ello es que su música es tan reivindicativa e invita a un cambio y al empoderamiento.