Rorro no compone cuando está bien y se nota en ‘Mi cabeza’

“Estoy mal de la chola y por eso escribo canciones cortavenas. Sígueme en mis redes si pasas mucho tiempo por aquí”. Esta es la descripción que podemos encontrar de Rorro en Spotify. «Dicen que soy triste, solo estoy jodidamente rota», suma la descripción de Instagram. La cantante nos habla de sus influencias vía mail: «Tengo muchas influencias y realmente yo me considero una mezcla de cada una de ellas. En mi casa crecí escuchando copla y flamenco principalmente, desde Antonio Molina o Rocío Jurado hasta Camarón o Lole y Manuel. Ya de adolescente escuchaba más pop clásico (Pablo Alborán, India Martínez, Alejandro Sanz) y estos últimos años fui introduciéndome poco a poco en los estilos más urbanos, empecé a escuchar música alternativa, lofi hip hop… A día de hoy creo que soy una mezcla de todo eso».

El proyecto de la cantante tiene 3 canciones subidas a las plataformas de streaming, la última de las cuales recibe el nombre de ‘Debilidad’. Tanto ‘Me da igual’ como ‘Mi cabeza’ suman más de 65.000 escuchas ya, y la última de ellas es nuestra canción del día de hoy. Una joya de R&B moderno y tristón que nos explica de la siguiente manera: «‘Mi cabeza’ habla de la ansiedad porque nace desde la ansiedad que todos hemos podido sentir este último año, la incertidumbre, la pérdida de libertad, el miedo…».

Una parte llamativa es la intro hablada: «Realmente esa parte narrada fue la forma de explicarle a mi hermana lo que me estaba empezando a pasar, me despertaba sobresaltada con el corazón acelerado y de verdad creía que me iba morir. Entonces empecé a componer esta canción basándome en esa sensación y pensé: no siempre tengo que cantar lo que siento, también puedo hablarlo y me di cuenta de que era una forma diferente de expresar lo que tenía dentro y también una forma diferente de poner en contexto al oyente».

Sobre su futuro y su sonido, nos responde lo siguiente. «No sé si esta canción es representativa porque aún estoy empezando y realmente no me gustaría encasillarme en un estilo o en un género, aún me quedan muchas cosas por probar y a mí me encanta jugar con la música e ir probando y tocando todos los palos. Aun así es cierto que al usar la música como vía de escape, las canciones siempre suelen tener un toque más bien oscuro, triste… me cuesta componer cuando estoy bien porque no siento esa necesidad de desahogarme».



