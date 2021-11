8 personas mueren en Astroworld, el festival de Travis Scott

Al menos 8 personas han fallecido y más de 300 han resultado heridas durante la celebración de Astroworld, un festival organizado por Travis Scott al que acudían más de 50.000 personas en Houston con todas las entradas vendidas según la propia web del evento. El concierto de Travis Scott se celebró en toda su totalidad, con la participación de Drake, según registra Setlist.fm y una retransmisión de Apple Music. La segunda jornada del evento ha sido suspendida.

Además de Travis Scott, aparecen en el cartel del evento Bad Bunny, Tame Impala, SZA, Lil Baby, Roddy Ricch, Yves Tumour y 21 Savage, entre muchos otros, si bien era Travis Scott el artista principal, pues el festival recibe su nombre de su álbum ‘Astroworld’.

Como informan TMZ y diarios como El Mundo, varias avalanchas en las primeras filas dejaban a varias personas inconscientes, viviéndose momentos de pánico. Varios usuarios asistentes al festival han compartido vídeos en los que se denuncian problemas de seguridad ya de día, horas antes de producirse el show principal, cuando se abrían puertas.

El festival ha compartido un comunicado en el que la organización indica que su «corazón está con los familiares que han perdido a sus seres queridos hoy». “Estamos concentrados en apoyar a las autoridades locales como podemos. Con eso en mente, el festival no podrá tener lugar este sábado”, indican a la vez que llaman a la colaboración ciudadana para recabar más información.

if you are super rich why don’t you hire best security bro😭 i love you but tf happened tonight, it was literally a nightmare #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/XFRBZs57D9

