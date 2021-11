Sinéad O’Connor versiona a The Cranberries

Este viernes, entre las novedades de la semana, se ha publicado en formato digital un tributo a The Cranberries. ‘Salvation’ se editará en formato físico en próximas semanas. Son artistas irlandeses quienes rinden homenaje al grupo, destacando por su alcance internacional Sinéad O’Connor, una de las mayores influencias de Dolores O’Riordan. De hecho, esta versionó una canción de Sinéad en la primera audición que hizo para los chicos, que ya habían formado la banda sin ella, cuando buscaban vocalista. En la edición especial de ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’, se indica que Dolores escogió un tema de ‘The Lion and the Cobra’ para tal audición, sin especificar cuál.

Nunca hubo relación entre Dolores O’Riordan y Sinéad O’Connor, y no existe una triste foto de las dos juntas, pese a las evidentes comparaciones, por lo que es toda una curiosidad escuchar una de las joyas perdidas de la discografía de Cranberries en boca de Sinéad. Este disco se abre de hecho con esa adaptación de ‘No Need to Argue’, una composición casi a capella que solo contaba con un órgano y que aquí aparece en formato piano. Daba título al álbum que vendió en su momento 17 millones de unidades, tras ser 7 veces platino en Estados Unidos. Fue también el álbum más vendido en España del año 1995.

El disco se completa con artistas completamente desconocidos (Kellie Lewis tiene 26 oyentes mensuales en el momento de redacción de esta noticia), los exitosos a nivel internacional Kodaline -que tocan en vivo ‘Zombie’ con Noel Hogan, guitarrista de Cranberries-, y los también exitosos Walking on Cars, que convierten ‘Promises’ en una balada grunge.

Entre las curiosidades que merece la pena destacar, la versión de Aimée de ‘Linger’ en clave italodisco, o la reducción de la propia ’Salvation’ realizada por Wyvern Lingo en formato baladesco.





