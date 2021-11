The Kid LAROI y Justin Bieber superan el billón de escuchas con ‘Stay’, ¿pero lo merece?

Parte de la redacción evalúa ‘Stay’, el macrohit de The Kid LAROI y Justin Bieber.

«The Kid LAROI está aprovechando al máximo su debut: si en ‘FUCK LOVE’ ya se apuntó un par de hits con ‘Without You’ y el featuring con Juice WRLD ‘GO’ y luego revivió ‘Without You’ junto a Miley Cyrus en ‘FUCK LOVE: SAVAGE’ con varias canciones extra, este año ha editado ‘FUCK LOVE 3+: OVER YOU’, recordando a lo de ‘Vota Juan’, ‘Vamos Juan’, ‘Venga Juan’: igual en 2022 saca ‘FUCK LOVE: AHORA SÍ QUE SÍ’. Chistes malos sobre las exprimidoras de la industria aparte, hay que decir que al menos se acerca más a un disco nuevo sin serlo que a un sacacuartos, por la cantidad de canciones incluidas, entre ellas este megahit que supera ya el billón de escuchas. En ‘Stay’ encontramos de nuevo el típico patrón de ritmos trap, guitarritas, etc, pero con un componente electrónico mucho más marcado, y una presencia de sintes ochenteros parecidos a lo que viene haciendo últimamente The Weeknd, que eleva el tema por encima de la media de su cantante. Aunque a Justin Bieber este rollo le sienta como un guante, ‘Stay’ funcionaría igual de bien sin Bieber -sin TikTok ya no sé-, porque LAROI está siendo un buen aprendiz (ya existe un aprendiz de Justin Bieber, qué viejo me siento así de repente) y porque la animada melodía, sin ser nada revolucionario, construye un tema fresquito que ha sido un éxito en verano pero que es eficaz también para las noches de otoño e invierno gracias a su toque nostálgico». Pablo Tocino

«Antes de la llegada de ‘Easy on Me’ de Adele, ‘Stay’ había sido el éxito número 1 en todo el mundo durante bastantes meses, y actualmente se mantiene en el 2 con más de 1 billón de escuchas ya registradas en Spotify. La segunda colaboración The Kid LAROI y Justin Bieber (la primera fue ‘Unstable’ y está incluida en ‘Justice’) ha dado un éxito colateral también a sus productores, Omer Fedi y Blake Slatkin, y los más conocidos Cashmere Cat y Charlie Puth. Un total de 9 personas aparecen acreditadas en ‘Stay’ y se nota porque la personalidad de The Kid LAROI queda completamente diluida en lo que no deja de ser otro single post-‘Blinding Lights’ tan solvente como anónimo. No voy a ser yo quien diga que una canción con semejante salvajada de escuchas es «mala», pero desde luego no me parece brillante y su enorme éxito -al menos el que reflejan los números- entra en el terreno del misterio». Jordi Bardají



