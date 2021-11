Mitski detalla ‘Laurel Hell’ y comparte uno de sus temas más comerciales

Mitski ha anunciado que su nuevo disco ‘Laurel Hell’ sale el 4 de febrero. El segundo single, ‘The Only Heartbreaker’, ya está disponible. El sucesor de ‘Be the Cowboy‘, uno de los mejores discos de 2018, vendrá acompañado de una gira que pasará por América del Norte, Reino Unido y Europa pero que, de momento, no cuenta con parada en España.

Cuenta Mitski que el título de ‘Laurel Hello’ procede del término con el que se conoce a unos densos matorrales que crecen en los Apalaches del sur en los Estados Unidos, y en los que mucha gente ha perdido la vida al quedarse atrapados en ellos. «El caso es que las flores de laurel son hermosas», explica. «Al crecer estallan en una explosión de belleza, y me gusta la idea de quedarte atrapado dentro de estas explosiones de flores y quizás morir en una de ellas».

Sobre el contenido del disco, Mitski ha dicho que «necesitaba escribir canciones de amor sobre relaciones reales, no sobre luchas de poder que ganar o perder» y señala que «yo cometo errores todo el tiempo, no me las quiero dar de modelo a seguir, pero tampoco soy una mala persona, y necesitaba crear un espacio de grises para mí misma, en el que poder estar».

Precisamente sobre meter la pata en una relación habla el segundo single de ‘Laurel Hell’. El tema empieza con la frase «si cometieras tan solo un error, sería todo un alivio, pero creo que en esta relación yo seré la única que te rompa el corazón» y esa es su premisa, que Mitski presenta en un envoltorio de pop-rock tipo años 80 prácticamente inédito en su discografía. Es una de sus composiciones más abiertamente comerciales.

Laurel Hell:

01 Valentine, Texas

02 Working for the Knife

03 Stay So

04 Everyone

05 Heat Lightning

06 The Only Heartbreaker

07 Love Me More

08 There’s Nothing Left for You

09 Should’ve Been Me

10 I Guess

11 That’s Our Lamp