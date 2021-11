León Benavente, entre DFA y Rafael Berrio, en ‘Líbrame del mal’

Entre las novedades que os presentábamos el pasado viernes en Ready for the Weekend, hay que destacar el regreso de León Benavente. El grupo ha estrenado ‘Líbrame del mal’, el primer adelanto de su nuevo disco ‘ERA’, que verá la luz el próximo 21 de enero. La canción, el clásico «grower» del grupo, es hoy nuestra «Canción del Día». Foto: Cecilia Álvarez-Hevia Arias.

La banda de Abraham Boba comienza aquí tranquila para después desbocarse, en la típica producción-río que en este caso se arrima tanto al kraut como a las sonoridades DFA. Su último minuto, con grito final, hace suspirar por lo que suelen ser los energéticos directos de León Benavente, mientras la letra tiene el detalle de recordar a uno de esos talentos que nos dejaron demasiado pronto, el de Rafael Berrio («He visto a Rafa Berrio irse antes de tiempo / Y ahora el mundo es más prosaico, artificial»). Tiene sentido, pues en contraste con la pasión que hallábamos en sus discos y en sus entrevistas, hoy parece que solo nos preocupa la tecnología: «He visto cosas que no, que no creerías / Un tiempo en el que solo avanzaba la tecnología», se queja el single de León Benavente.

Abraham Boba explica, en cambio, que sí se ha servido de la tecnología para desarrollar esta idea: «Usé el mismo tipo de narrador que el de Dylan en “A hard rain’s a gonna fall”, de ahí que aparezca el verso “la lluvia dura diluyendo nuestra fantasía”. También usé el título de un libro de María Salgado, “Hacía un ruido”, como punto de partida del relato. Incluso se coló en este collage de referencias la icónica frase del replicante de Blade Runner. La idea es que a veces no podemos controlar los cambios y que siempre es conveniente contar con alguien que te aleje de los peligros. Hice una primera versión utilizando tan solo un piano y una caja de ritmos TR-08. Cuando nos juntamos para tocarla, la estructura no varió prácticamente nada, pero la programación de Edu llevó la canción a otro lugar que nos dio algunas pistas de por dónde queríamos continuar el viaje».



