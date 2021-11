Los BRIT eliminan los géneros en sus premios para 2022

Desde la organización de los premios BRIT han anunciado la eliminación de la categoría masculina y femenina para su próxima edición de 2022. En su lugar se remplazarán por el galardón de Artista del Año y Artista Internacional del Año. De esta forma se reconoce el esfuerzo de los artistas “únicamente por su música y su trabajo, en lugar de por cómo eligen identificarse o por cómo les ven los demás. Este cambio es parte del compromiso de los BRIT por evolucionar para ser lo más inclusivo posible”. Este cambio también se extiende a los artistas en la categoría de Canción del Año.

Además, han anunciado la creación de cuatro nuevas categorías de premios en cuanto a géneros musicales: Artista Alternativo/Rock, Artista Hip-Hop/Grime/Rap, Artista Dance y Artista Pop/R’n’B. En estos nuevos premios los fans decidirán mediante sus votos al ganador.

Por último, los BRIT han anunciado que el cómico Mo Gilligan será el presentador en su próxima edición. Gilligan sustituirá a Jack Whitehall como presentador del programa, quien anunció recientemente que dejaba el puesto tras cuatro años consecutivos. La edición 42ª de los premios tendrá lugar el próximo 8 de febrero en el estadio O2 de Londres.

Con estos cambios e incorporaciones la lista de galardones de los BRIT 2022 queda de la siguiente manera:

Artista del Año

Grupo del Año

BRITs Rising Star patrocinado por BBC Radio 1

Nuevo Mejor Artista

Canción del Año

Álbum del Año

Artista Internacional del Año

Grupo Internacional del Año

Artista Alternativo/Rock Alternative/Rock

Artista Pop/R&B

Artista Dance

Artista Hip Hop/Rap/Grime

New for #BRITs 2022: Artist of the Year and International Artist of the Year – celebrating artists solely for their music, The BRITs have committed to making the show more inclusive (1/2) pic.twitter.com/Y5UfvfZiQi

