Cuáles son las nominaciones seguras de los GRAMMYs 2022

Hoy 23 de noviembre, a las 18.00 hora española, se anuncian las nominaciones a los premios GRAMMY, que se entregarán el día 31 de enero en Los Ángeles. Una nueva oportunidad para tomarse de manera personal la decisión de la Academia de reconocer o ignorar los méritos de la música que cada uno o una ha escuchado en el último año. Dos apuntes: Adele, Ed Sheeran y ABBA pasan al año que viene porque no han entrado dentro de plazo (acababa el 30 de septiembre) y The Weeknd tiene vetados a los premios porque el año pasado no le nominaron a nada, por lo que, previsiblemente, hoy tampoco debería recibir ninguna nominación al no haber presentado nada a ninguna categoría.

2022 es el año en que ‘WAP’ de Cardi B y Megan Thee Stallion obtendrá todas o casi todas las nominaciones posibles (el tema no se presentó el año pasado porque Cardi esperaba publicar su disco más adelante, lo cual tampoco ha ocurrido, ¿se avecinará sorpresa?), pero si hay un nombre que está sonando en todas las apuestas es el de Olivia Rodrigo, que ha sido a todas luces la artista revelación del año: tanto su single ‘drivers license’ como su otro single ‘good 4 u’ como su álbum ‘SOUR‘ tienen nominaciones aseguradas, y la categoría de «Best New Artist» es por tanto pan comido para ella.

Olivia entrará en la Academia de los Grammy por la puerta grande con varias nominaciones en las categorías principales, entre ellas la de Álbum del año, donde las apuestas predicen que competirá con otros siete títulos entre los cuales podrían encontrarse ‘Happier than Ever‘ de Billie Eilish, ‘MONTERO‘ de Lil Nas X, ‘evermore‘ de Taylor Swift (ganadora el año pasado del Grammy a Álbum del año por ‘folklore’), ‘Donda’ de Kanye West, ‘positions’ de Ariana Grande, ‘star-crossed’ de Kacey Musgraves, ‘Call Me If You Get Lost’ by Tyler, the Creator o ‘Planet Her’ de Doja Cat. ¿Quién dará la sorpresa alternativa tipo Haim o Lorde? ¿Lana Del Rey? ¿Sufjan Stevens? ¿St. Vincent? ¿Adrianne Lenker? ¿Japanese Breakfast? ¿La misma Lorde con el disco peor valorado de su carrera? ¿¿¿The Avalanches???

Otros discos exitosos publicados en el último año no tienen, en principios, tantas posibilidades de ser reconocidos en la categoría de Álbum del año. Le damos el beneficio de la duda a Megan Thee Stallion porque ‘Good News’ recibió buenas críticas, ¿pero qué posibilidades tiene ‘Justice‘ de Justin Bieber? Por esa regla de tres tampoco ‘Donda’ ni mucho menos ‘Certified Lover Boy‘ de Drake deberían obtener hoy grandes apoyos de la industria… y no los merecerían. ¿Tiene alguna posibilidad ‘El Madrileño‘ tras ganar varios GRAMMYs Latino por dicho álbum?

En las categoría alternativas, Billboard confirma algunas entradas, entre las cuales destaca la del disco de Halsey producido por Trenz Reznor y Atticus Ross, que ha sido un éxito de crítica. Los álbumes de St. Vincent, Fleet Foxes, Arlo Parks (otra posible nominada a Artista revelación), Clairo, Japanese Breakfast, Black Country, New Road, CHVRCHES, Danny Elfman, Foster the People o Julien Baker también podrían recibir nominaciones.

¿Y quién competiría en la categoría de Canción del año o Grabación del año? Algunas apuestas seguras con ‘drivers license’ de Olivia Rodrigo, ‘Leave the Door Open’ de Silk Sonic, ‘Peaches’ de Justin Bieber, ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ de Lil Nas X, ‘Kiss Me More’ de Doja Cat y SZA, ‘Heat Waves’ de Glass Animals, ‘willow’ de Taylor Swift, ‘Happier than Ever’ de Billie Eilish, ‘Butter’ de BTS, ‘Starting Over’ de Chris Stapleton, ‘Stay’ de The Kid LAROI y Justin Bieber y ojo porque ‘Beggin’ de Måneskin también podría aparecer en la lista. Los italianos se han convertido en superestrellas tras su victoria en Eurovisión también en Estados Unidos y su nominación en Artista revelación es más que probable.

Competirían en este grupo con Olivia y Arlo pero también con Glass Animals pese a que estos van ya por su tercer disco; The Kid LAROI, Celeste, Clairo, Saweetie y sí, probablemente FINNEAS porque este año ha sacado su debut en solitario, aunque él tiene ya 200 Grammys.