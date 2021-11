La caída de Karol G en directo pone en evidencia su playback

Este fin de semana ha sido muy movidito para Karol G, que ha sido tendencia en las redes sociales por sufrir una fuerte caída durante un concierto y por su reencuentro con Anuel AA.

El sábado actuó en el gran escenario del FTX Arena de Miami. Todo va bien hasta que, mientras cantaba su hit ‘Ahora me llama’, la colombiana se resbala y cae rodando desde lo alto de unas escaleras. En este momento se hace más que evidente el playback que estaba usando en el concierto. Al llegar al suelo del escenario, la cantante se queda un poco traspuesta y su cuerpo de baile intenta ayudarla. Sin embargo, ella decide que el show debe continuar y se pone en pie sola, como si nada, ganándose el aplauso del público.

- Publicidad -

Muchos usuarios de Twitter más allá de preocuparse por su estado de salud, han comentado irónicamente cosas como “Definitivamente Karol G es la cantante más profesional! No deja de cantar ni aunque se caiga, no deja de cantar aunque no tenga micrófono, ni porque tenga cerrada la boca…” o “esta mujer es un fenómeno seguir cantando mientras rueda con cinco vueltas por esas escaleras. Fenómeno”. Otros, la defienden explicando que lo que suena mientras cae son las voces de apoyo y que “ella canta y no el playback”.

Afortunadamente esta estrepitosa caída no fue motivo suficiente para detener el concierto y durante su interpretación de ‘Ocean’, Karol G contó por qué era tan especial esta cita para ella: «Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo… Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida». Acabó emocionándose al confesar que ella quería que “todo fuese perfecto”. Por suerte, este accidente sólo le deja algunos moratones y heridas leves por el cuerpo y como mencionó en su actuación, varias uñas partidas.

- Publicidad -

Al día siguiente tenía otra cita, esta vez en el Coliseo en Puerto Rico. El que fuera su pareja hasta abril de este año, Anuel AA, la sorprendió subiéndola al escenario cuando comenzaba el popurrí de ‘Culpables’ y ‘Secreto’. Karol G se quedó de pie atónita ya que, tal y como dijo, llevaban “doscientos años sin hablar”. Después le agradeció su compañía ya que «su sueño era actuar en el ‘Choliseo’ sola, sin invitados para que la gente cuando saliera dijera que la rompió y lo hizo sola”. Sin embargo, confesó que el único invitado que le gustaría que le acompañara era Anuel AA. El público pidió beso entre los dos, pero ella se negó.

Karol G competirá con ‘Afrodisiaco’ de Rauw Alejandro, ‘El último tour del mundo’ de Bad Bunny, ‘José’ de J Balvin y ‘Sin miedo (del amor y otros demonios)’ de Kali Uchis por el GRAMMY al Mejor Álbum de Música Urbana en la próxima edición de los premios, que tendrán lugar el próximo 31 de enero en Los Ángeles.

Necesito que esto le pase al dólar y no a Karol G. pic.twitter.com/Kn9tRrs33O — Alejandro (@diegoalejocm) November 27, 2021