Serrat anuncia gira de despedida, ‘El vicio de cantar’

Joan Manuel Serrat anuncia hoy que en 2022 realizará una gira de despedida. El escueto comunicado en catalán explica: “después de una inactividad forzosa, a consecuencia de la pandemia global de covid-19, Joan Manuel Serrat vuelve a los escenarios con una última gira: EL VICIO DE CANTAR 1965-2022, con la cual quiere despedirse personalmente del público con que ha compartido la vida y las canciones durante más de medio siglo”.

El primer concierto será en Nueva York el 27 de abril, de ahí irá a Sudamérica, el verano actuará en España y el último show tendrá lugar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Serrat explica hoy en entrevista con El País los motivos de su decisión, principalmente que, a sus 77 años y tras la pandemia, se ha ido distanciando de los directos a causa de varias circunstancias: «Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa. Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina que nos obligó a abandonar una gira. Luego vino la covid… Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría».

En la charla Serrat recuerda su vida justo cuando se han cumplido 50 años de su obra maestra, un disco tan adelantado a su tiempo en temática como ‘Mediterráneo’: «Vivo, hasta la fecha, una época gloriosa, en la que lo peor pasó en mi infancia y en la adolescencia. Y la infancia hace buena cualquier cosa. Mis hijos no han ido a la guerra y yo pude ver morir a mis padres».

El cantautor también ha escrito en Twitter: «me voy y os digo adiós, rincones en donde he crecido. Os dejo en un cajón la gris canción de lo que he sido. Me voy hacia otra tierra en donde el sol caliente…»