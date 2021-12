Alvin Lucier ha fallecido a los 90 años en su casa de Middletown, Connecticut, a causa de complicaciones derivadas de una caída, ha confirmado su hija a NPR. El músico padecía la enfermedad de Párkinson desde hacía una década.

El compositor de vanguardia fue uno de los más reputados en el ámbito de la experimentación sonora de las últimas décadas. En su obra más conocida, ‘I Am Sitting in a Room’, graba un enunciado en el que describe la actividad que está realizando en ese momento y lo reproduce en bucle hasta que las frecuencias sonoras se «refuerzan entre ellas» y se transforman en un drone que engulle completamente el discurso original.

Nacido en Nashua, Nuevo Hampshire en 1931, Lucier compuso obras de cámara y orquestales hasta los años 50. Su interés en la música experimental surgió cuando asistió a conciertos de John Cage, Merce Cunningham y David Tudor que le inspiraron a perseguir alternativas a la composición tradicional que había practicado hasta ese momento. De los 70 hasta 2011, Lucier ejerció de profesor de composición en la Wesleyan University.

En 1965, Lucier estrenó su primera obra, ‘Music for Solo Performer’, en la que ya casaba música y ciencia. En la pieza, la música era generada mediante la estimulación con electrodos de las ondas cerebrales de Alvin y de otros instrumentos como timbales o platos de batería, gracias a un dispositivo de control de ondas cerebrales diseñado por el físico Edmond Dewan.

A Lucier le interesaba investigar las propiedades físicas del sonido, y otras de sus obras más importantes son ‘North American Time Capsule’ (1966), ‘Moving Lines of Silence in Families of Hyperbolas’ (1973–74), ‘Music on a Long Thin Wire’ (1977), ‘Clocker’ (1978) o ‘Crossings’ (1982), en los que experimentó con la física de las cuerdas de piano y con imanes o osciladores amplificados, así como con los tonos, las interferencias y las ondas sinusoides.