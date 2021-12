Marilyn Manson pierde una de sus nominaciones a los GRAMMYs 2022

Marilyn Manson ha perdido la nominación a la Mejor Canción de Rap por ‘Jail’, tema en el que colabora con Kanye West y Jay – Z en la próxima edición de los GRAMMY .

El cantante fue borrado de lista actualizada de nominados en la página web de la Academia. Aunque no se cita el motivo, fuentes cercanas han declarado para el diario The Hollywood Reporter que esta eliminación tiene que ver con Manson no es el compositor de la canción por la que está nominado.

Además de esta nominación que ha perdido, Manson también había recibido la nominación a Mejor Álbum del Año con ‘Donda’, en el que aparece como colaborador y compositor y que por ahora sigue vigente.

Recientemente el CEO de la Academia, Harvey Manson Jr. se defendía de la polémica por haber nominado a Marilyn Manson y a Louis CK, acusado de acoso sexual con las siguientes declaraciones: “No restringiremos a las personas que pueden enviar su material para su consideración. No miraremos hacia atrás en la historia de las personas, no veremos sus antecedentes penales.”

Marilyn Manson está siendo investigado por las autoridades de Los Ángeles por las numerosas acusaciones de agresión sexual y violencia machista por varias mujeres. La primera en denunciarlo fue una mujer anónima, a esta le precedió en febrero Evan Rochel Wood, quien fuera novia de Manson entre 2007 y 2010. La actriz de Juego de Tronos, Esmé Bianco, quien presentó una denuncia contra él y aseguró haber sido encerrada en una habitación durante cuatro días donde fue golpeada con un látigo y recibió descargas eléctricas.

Esta semana el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles buscó pruebas de estos delitos en casa del artista, que no se encontraba en esos momentos en el domicilio. De esta revisión acabaron incautando varios discos duros que serán investigados, según ha informado la agencia Associated Press.