Muere Michael Nesmith, integrante del grupo de los 60 The Monkees

Michael Nesmith, integrante del grupo The Monkees, ha fallecido a los 78 años de edad en su casa por causas naturales, según ha comunicado su familia y ha informado Rolling Stone.

Nesmith nació en Houston en 1942, en 1965 se unió a la banda The Monkees creada por los productores de televisión Bob Rafelson y Bert Schneider con la idea de hacer una serie de televisión sobre las aventuras de un grupo pop. Nesmith fue contratado junto a Dolenz, Davy Jones y Peter Tork con la intención de que actuaran en la serie y pusieran voz en las canciones. Sin embargo, Nesmith compartió algunos temas que había escrito con los productores.

- Publicidad -

The Monkees se estrenaron en la NBC en 1966 y ese año conseguían el número 1 con su hit ‘I’m a Believer’ (tema que volvió a ser popular gracias a su aparición en Shrek en 2001, esta vez interpretado por Smash Mouth) y ‘Last Train to Clarksville’. Fueron criticados por no ser «una banda real», por lo que exigieron tocar ellos mismos sus instrumentos y escribir sus propias canciones.

Nesmith también fue pionero en el ámbito de los vídeos musicales. Creó ‘PopClips’, el primer programa televisado de videoclips en 1980. Además, fue el productor ejecutivo de varias películas como ‘Repo Man’.

- Publicidad -

Apenas hace un mes completaba la gira de despedida del grupo sólo junto a su compañero Micky Dolenz, ya que eran los dos únicos integrantes que seguían vivos.