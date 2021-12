Muere Anne Rice, autora de ‘Entrevista con el vampiro’

Este sábado ha fallecido Anne Rice, como ha informado su hijo Christopher a través de las redes sociales de la escritora. “Me rompe el corazón daros esta triste noticia. Esta noche Anne falleció debido a complicaciones sufridas por un derrame cerebral. Nos dejó casi 19 años después del día en que mi padre murió. La inmensidad del dolor de nuestra familia no se puede describir con palabras. Como madre, su apoyo fue incondicional, me enseñó a aferrarme a mis sueños, a rechazar la conformidad y a desafiar las voces oscuras del miedo y la duda. Como escritora, me enseñó a desafiar los límites del género y a rendirme a mis pasiones”.

La autora de la saga de ‘Crónicas vampíricas’, lo que incluye ‘Entrevista con el vampiro’, cuyo nombre real era Howard Allen O’Brien, tenía 80 años. El año que viene se celebrará su vida en un evento en Nueva Orleans, donde había nacido en 1941.

Los libros en que se inspiró la célebre ‘Entrevista con el vampiro’, que arrasaba en 1994 de la mano de Tom Cruise y Brad Pitt, se han publicado desde mediados de los años 70 hasta el mismísimo 2018, cuando llegaba ‘La comunidad de la sangre’. Los libros se consideran un precedente de fenómenos como ‘Crepúsculo’ y ‘True Blood’. También escribió obras sobre brujería, como ‘Las brujas de Mayfair’, llegando a vender 150 millones de libros y siendo por tanto una de las escritoras más exitosas de todos los tiempos. Entre sus influencias solía citar a Charles Dickens, Virginia Woolf, Stephen King y Hemingway.

