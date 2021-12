C.Tangana, Amaia, La Casa Azul, Jeanette… son los primeros confirmados de Sonorama Ribera 2022

El Sonorama Ribera ha desvelado sus primeras confirmaciones para la edición de 2022, que tendrá lugar entre los días 10 y 14 de agosto en Aranda del Duero, Burgos y en la que se celebrará el 25º aniversario del festival.

Como cabeza de cartel hoy han anunciado a C. Tangana e IZAL, que presentarán sus últimos proyectos ‘El Madrileño’ y ‘Hogar’, respectivamente. También contarán con la presencia de Amaia, La M.O.D.A., que estrenan disco este viernes; Celtas Cortos, Dancetería, Dorian, Elyella, Ginebras, Joe Crepúsculo, Ciudad Jara, Colectivo Panamera, Arnau Griso, Belako, Jack Bisonte, Maren, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Funzo & Babyloud, Jeanette, Kodaline, La Casa Azul, Loquillo Los Secretos, Rayden, Rozalén, Shinova, Nil Moliner, Nunatak, Rocío Sainz, Santero y los Muchachos, Airbag, Arde Bogotá, entre otros.

Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 16 de diciembre a las 10:00 horas y podrás conseguirlas a través de la web del festival y de entradasatualcance.com

Desde la organización aseguran llegar a los 25 años “cargados de agradecimiento, de recuerdos y de momentos grabados a fuego en el corazón, también con mucha ilusión porque quizá sea verdad que los veinticinco son los mejores años, pero sin duda lo son porque nos queda una vida por delante.”