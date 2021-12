Nathy Peluso en El Hormiguero sobre la polémica de ‘Ateo’: “Fue satisfactorio”

Anoche Nathy Peluso acudió a El Hormiguero para presentar su último single “Vivir así es morir de amor”, su particular versión del clásico de Camilo Sesto de la que hablaba así: “Yo siempre admiré esta canción genuinamente por lo que me hace sentir, la progresión, los acordes, la melodía… Yo estaba buscando cantar una canción para traerla del pasado al presente. Me encargué de hacerla con mucho respeto y cariño”.

En esta segunda visita al programa, la argentina comenzó hablando del polémico vídeo del de ‘Ateo’ con C. Tangana que provocó la dimisión del deán de la Catedral de Toledo: “Fue satisfactoria la sorpresa porque significó que la canción se estaba escuchando. A mí lo que más me importa es la música. Pensamos que la polémica iba a ir por otro lado, porque me agarraba por el pelo, pero no por la iglesia. Nos parecía un lugar tan hermoso, estar allí era lo más parecido a casarme.”

Durante la entrevista hubo tiempo para tratar su experiencia en el amor “Cada vez me enamoro más lento, vamos aprendiendo. Me gusta enamorarme, me parece que es una de las cosas más lindas de la vida. No sólo me enamoro de las personas, me enamoro de la música, de las experiencias, de mi carrera…”. Además, confesó esos detalles clave que le hacen fijarse en alguien como la sensibilidad emocional o el compromiso. “Cada vez me importa menos el tema estético porque me di cuenta hay muchas más personas feas en el mundo que lindas. Hay que dejar de buscar gente linda (por fuera) y hay que empezar a buscar gente linda por adentro”.

Sin embargo, comentó aquellos rasgos que le seducen de una persona con una “buena cabellera” o con la que poder hablar de música. Siguiendo con el amor Nathy Peluso cantó, más bien tarareó, ‘It’s Beggining To Look A Lot Like Christmas’ y ‘Mi burrito sabanero’ confesando que en Navidad, debido a su apretada agenda, es la época en la que se vuelve a enamorar de su familia y más disfruta de ella.

La artista, que recientemente se llevó el Grammy Latino a Mejor Álbum Alternativo y está nominada al Grammy a Mejor Álbum de Rock Alternativo Latino 2022, desveló tiene prevista una gira mundial para los próximos meses aunque aún no puede anunciar nada.