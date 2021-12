Primavera Sound valora mudarse a Madrid porque Barcelona «no quiere el festival»

Gabi Ruiz, co-director de Primavera Sound, ha concedido una entrevista a La Vanguardia -recogida por ejemplo en Telemadrid– en la que se queja del trato que el Ayuntamiento de Barcelona está dando al festival, que se celebra en 2022 por primera vez durante dos fines de semana seguidos, con actividades repartidas durante toda la semana, y con las entradas agotadas, con todo lo que eso significa en cuanto a turismo para la ciudad.

Gabi Ruiz afirma que no piden ayudas ni subvenciones, sino poder celebrar el festival en el Fòrum, espacio para el que el ayuntamiento quiere «aumentar 17 veces el precio». Por tanto, valora que en 2023 Primavera Sound se celebre en otra ciudad. «Nos han dicho que no quieren este modelo, y nosotros en estos momentos estamos buscando otra ciudad donde hacerlo». Gabi Ruiz cree que Barcelona «no quiere» el festival, cree que Barcelona está «cayendo en una depresión» y ve más oportunidades en Madrid. De hecho, ya han abierto oficina en la capital. «Yo personalmente me voy a vivir allá, y voy a tirar adelante la oficina porque ahora hay muchas más oportunidades allí».

Además, Gabi denuncia que el Ayuntamiento les ha dicho que el segundo fin de semana en el que quieren hacer el Primavera corresponde a una fecha en la que no puede haber eventos, para no molestar a los vecinos.

La organización del festival dice que necesita cerrar el contrato antes de fin de año para poder empezar a hacer las contrataciones para 2023: «El festival le impresionó a la alcaldesa (Ada Colau, En Comú Podem), pero a otros niveles el ayuntamiento no ha mostrado ningún interés». De hecho, han esperado cinco meses para reunirse con el concejal responsable del distrito de Sant Martí, David Escudé: «Nos están llevando a la ruina porque no podemos trabajar. Lo intento razonar con ellos, pero yo ahora, la verdad, me voy y ya lo dejo».

