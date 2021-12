Seb Heart es un cantautor de nacionalidad francesa e inglesa pero afincado en Barcelona que practica un pop-folk similar al de artistas como Jason Mraz o Jack Johnson. Sí estás a punto de adivinar que surfea estás en lo cierto, pero quizá no fueras a vaticinar que la música de Seb Heart ha llamado la atención de Alejandro Amenábar: dos de sus canciones, ‘Single-Use’ y ‘Up in the Trees’, aparecen en la serie ‘La fortuna’ estrenada este otoño en Movistar+.

Que la cultura del surf es importante para Seb Heart queda claro cuando descubres que ha tocado en festivales como el Surfana de Holanda, el Barcelona Surf Festival o el Enter the Wave de Francia o que ha formado un trío de «música surfera» junto a los Curly Heads. Canciones dominadas por la guitarra acústica como la bonita ‘Thought of You’ evocan tardes relajadas en la playa, mientras ‘Single-Use’ denuncia precisamente el uso de plásticos de «un solo uso» y tanto ‘Up in the Trees’ como la sosegada ‘Abundance’ abogan por cuidar la naturaleza que nos rodea.

Pero no todo es sol, playa y verano en el mundo de Seb Heart aunque otra de sus composiciones se titule ‘Dream By the Sea’: ‘Time’, una de sus piezas más americanas, guarda un sereno poso country-folk que remite a la obra de gente como Norah Jones o Iron & Wine y ‘Otra vez’, una de las más rumberas, es una canción que escribe inspirándose en Jorge Drexler y El Kanka y que incorpora guitarra española, cajón flamenco, palmas, teclado, guitarra eléctrica y coros.

Precisamente, ‘Time’ es el tema de Seb Heart que la comunidad musical Acqustic destaca este mes de diciembre. Es un tema que «se puede interpretar como una conversación entre un niño y un adulto sobre el tiempo», en la que el «adulto intenta describir lo que es el tiempo de manera simple y comprensible, con expresiones del día a día», mientras, en otras partes de la letra, «el niño va creciendo y va desarrollando sus dudas existenciales sobre lo que es el tiempo».













