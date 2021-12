Bruce Springsteen vende los derechos de su música por 442 millones de dólares

Bruce Springsteen ha acordado la venta de los derechos de su discografía completa a Sony Music por 442,5 millones de dólares, una cifra récord en transacciones realizadas hasta el momento sobre el trabajo de un único artista. Así lo ha publicado la revista estadounidense Billboard.

Con este acuerdo, que todavía no ha sido comentado ni por la discográfica ni por el artista, Sony tendrá los derechos de todo el catálogo de Springsteen, que incluye álbumes como ‘Born In The U.S.A’ (con más de 15 millones de ejemplares vendidos), ‘The River’, que ha sido cinco veces disco de platino o ‘Born To Run’.

Bruce Springsteen ha pertenecido a Columbia Records (Sony Music) desde el comienzo de su carrera. En 1973 publicó su primer álbum ‘Greetings from Asbury Park, N.J.’ y en la década de los noventa tuvo una renegociación de su contrato con la que adquirió los derechos de su música.

Al estadounidense le preceden otros artistas que han vendido los derechos de su trabajo a las discográficas recientemente como David Bowie, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young y Bob Dylan, quien ostentaba el anterior récord cuando en diciembre del año pasado vendió 600 canciones a Universal Music por 265 millones de euros.

Las ventas de los discos de Springsteen superan los 120 millones de copias en todo el mundo y suman una decena de números uno, lo que supone uno de los mayores registros de la historia del rock.