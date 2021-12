Doja Cat recula tras cuestionar los créditos de Dr. Luke en sus canciones

Doja Cat es la protagonista de la portada de enero de la revista Rolling Stone. En la entrevista realizada por Ej Dickson, la cantante habla por primera vez de su trabajo con Dr. Luke, del proceso de composición de su música, del por qué de su éxito y de cómo lo equilibra con su vida personal, entre otros temas.

Hasta hoy, Doja no había comentado nada públicamente acerca de su relación profesional con Lukas Gottwald, aunque sí que había interactuado con algunos tweets que la defendían por haber trabajado con el productor y que aseguraban que Doja había firmado con él antes de que las declaraciones de Kesha contra Dr. Luke vieran la luz en 2014. Luke es co-autor de hits como ‘Kiss Me More’ con SZA, ‘Need to Know’ o ‘Best Friend’ con Saweetie, quien ha declarado que no tiene planes de trabajar con él en el futuro.

A esta pregunta también se ha enfrentado Doja en la entrevista, y a lo que contesta incómoda: “No he trabajado con él desde hace mucho tiempo. Todas esas canciones fueron… Hay mierda por la que él está acreditado, y yo estoy como “Hmmm, no sé, no sé si tú hiciste algo en eso. La cosa es que él se ha llevado créditos por un mierda. No creo que necesite trabajar con él de nuevo. No creo que necesite trabajar con él en un futuro».

Semanas después, Dojá mandó un comunicado a la revista señalando lo siguiente: “Cuando me preguntaron por Luke, pude haber dicho algo que alguien podría interpretar como que yo decía que él se había atribuido el mérito de cosas que no merecía. Solo quiero dejar en claro que no tengo conocimiento de primera mano de que ese sea el caso y no quiero participar en los rumores. Los créditos de mi música son precisos y no quiero insinuar nada más”.

En otra parte de la entrevista, Doja comenta que le gusta imaginarse a sí misma como su propio “alter ego” cuando compone su música: “Creo que convierte las canciones en paseos o experiencias. El equipo de Doja apunta que una razón de su éxito es su versatilidad, algo que obsesiona a los fans de hip – hop que no saben si debe ser clasificada como rapera o cantante pop. Ella responde que es algo “que a los niños de Twitter les gusta tener, pero a nadie en el mundo real de verdad le importa hablar”.

Doja Cat opta al GRAMMY a Mejor Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Actuación de Duo Pop, Mejor Álbum Vocal y Mejor Actuación de Rap Melódico por ‘Planet Her‘, liderando las nominaciones de estos premios junto a Jon Batiste y Justin Bieber.