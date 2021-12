Muere Carlos Marín de Il Divo a los 53 años

Carlos Marín, el integrante español de Il Divo, ha fallecido este domingo en el Hospital Manchester Royal de Manchester. Así lo ha confirmado el grupo a través de su cuenta de Twitter «Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos».

«Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor — David, Sebastien y Urs.», finaliza el comunicado.

Carlos Marín, de 53 años, llegó el pasado miércoles 8 de diciembre al hospital tras unos días encontrándose mal. Estos días ha permanecido intubado, en coma inducido y en un estado muy grave. El grupo anunció que “debido a una enfermedad” se veían obligados a aplazar sus conciertos en Reino Unido hasta diciembre de 2022. Diferentes medios como Huffington Post o Telecinco aseguran que se encontraba ingresado por COVID y que estaba vacunado contra el virus.

Il Divo tenía programado un concierto en A Coruña el próximo 22 de diciembre que ya ha sido cancelado por la productora del evento y trasladado al día 15 de junio de 2022.

Il Divo fue fundado por Simon Cowell en 2003 y ha vendido más de 40 millones de discos por todo el mundo y está formado por el español Carlos Marín, el sueco Urs Bühler, el estadounidense David Miller y el francés Sébastien Izambard.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021