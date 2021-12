illuminati hotties se «tira a la piscina» en su temazo veraniego

illuminati hotties es el proyecto de indie-rock de la cantante, compositora e ingeniera Sarah Tudzin que lleva desde hace unos años dando que hablar en la prensa especializada. Tudzin ha hecho carrera como ingeniera en el equipo de Chris Coady y en 2018 publicó su debut como illuminati hotties. Su siguiente lanzamiento fue una mixtape que improvisó para terminar el contrato con su sello por razones controvertidas, y este año ha lanzado su segundo álbum de estudio oficial.

Cualquier fan del indie-rock más desenfadado de los 90 y de los primeros 2000 no se debería perder ‘Let Me Do One More’. Especialmente su pista inicial es la que más escuchas acumula en las plataformas de streaming con razón y hoy es la Canción Del Día en el site.

‘Pool Hopping’ nos lleva a la época dorada de grupos como los Ting Tings, Two Door Cinema Club o las Noisettes pero también a la de grupos de pop-punk de la MTV de los 90. Es una canción veraniega que nos habla de piscinas y de bolas de helado pero también de «tirarse a la piscina» y ligar. Tudzin ha explicado que «es una canción para escuchar cuando hace calor, te gusta alguien nuevo y tu sentido de la aventura empieza a hacerte cosquillas».

La composición de ‘Pool Hopping’ presenta ganchos infalibles como esas percusiones hechas con batutas que aparecen por aquí y por allá o un estribillo que se presta a ser cantado a pleno pulmón, y además la producción de la canción, obra de la propia Tudzin, es excelente, como la del todo el disco en realidad.



