Arenque mantienen vivo el despecho planetero en ‘Afuera llueve’

Arenque es un «power trio» de Valencia formado por Peyo (voz y guitarra), Pilato (bajo) y Litos (batería). Se denominan a sí mismos como una «FishBand valenciana con mucha espina», y les obsesionan las canciones que van a todo gas: más de 165 bpm, aseguran.

Entre sus referentes están los también valencianos La Plata (tienen una canción llamada como ellos), Cala Vento, Biznaga, Carolina Durante, Mujeres y Los Punsetes, y podríamos añadir los primeros Planetas a tenor de la deriva de su sonido, algo más sucio en sus últimos pasos.

A falta de un EP que está en camino a través de la comunidad Acqustic, han venido publicando media docena de canciones en las plataformas de streaming, destacando títulos como ‘Intro de Cecilio G’ o ‘FIB en avión’, y estribillos tan repetitivos como “daría la vida por verte” o “no has llegado y ya te vas”.

Hoy nuestra “Canción del Día” es ‘Afuera llueve’, su última entrega por el momento, que muchos habréis descubierto a través de nuestra playlist “Sesión de Control”. El sonido de la banda está más cerca del noise y el shoegaze que en la ultra pop ‘FIB en avión’ (que era un poquito más Hombres G que Carolina Durante), aquí además rehuyendo del estribillo fácil. Lo que no quiere decir que no haya ganchos, instrumentales o no.

El trauma planetero, siempre tan propio de «loser», aparece en frases como «tuve un grupo, tuvo otro y nunca te gustaba»; también su búsqueda de desahogo («y volver a liarla») y su añoranza (“¿Cómo has cambiado tanto?, Tú antes no mentías”). De momento su mejor canción y una de las que más potencial encierran si pensamos en el éxito de gente como Viva Suecia.