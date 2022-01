Jason Derulo se lía a puñetazos con dos hombres por llamarle Usher

Jason Derulo ha sido grabado en medio de un altercado con dos hombres en Las Vegas después de que estos le llamaran Usher, según informa TMZ. Los agentes dijeron al medio que la policía fue llamada el martes 4 de enero, después de que Derulo presuntamente atacara a estos dos hombres en el bar del hotel.

Derulo estaba en las escaleras mecánicas del hotel ARIA cuando un hombre le gritó “¡Oye Usher, que te jodan, puta!”, lo que provocó que el cantante corriera rápidamente hacia él, saltase una cinta de seguridad y le diera un puñetazo en la cara, dejándole en el suelo. Momentos después también abofeteó a un segundo hombre y continuó con los golpes, lo que hizo que la seguridad del hotel interviniera para disolver la pelea.

Ninguno de los implicados ha presentado cargos aunque tienen un año para hacerlo en caso de que cambien de opinión. Tampoco necesitaron ser llevados al hospital ni asistencia médica pero se llamó a la policía del hotel y en una historia de Instagram aparece Derulo esposado.

Por el momento se desconoce si el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ha presentado cargos contra él. Os dejamos el vídeo de la pelea.



Jason Derulo Arrested After Fist Fight [VIDEO] Jason was put in handcuffs after allegedly attacking 2 guys who were trolling him & calling him Usher. The incident took place at Las Vegas’ Aria hotel (🎥 IG christian_labare8) pic.twitter.com/YBTGOaxA7M

— BACKUP ACCOUNT (@JasmineBrandTHE) January 5, 2022