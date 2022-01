Lana del Rey arrasa entre las mejores canciones del año para los lectores

Los lectores de JENESAISPOP habéis elegido con vuestras votaciones ‘White Dress’ de Lana Del Rey como mejor canción de 2021. El número 1 de la lista coincide por tanto con el del site. Dos canciones que también aparecían en el top 10 de JENESAISPOP, ‘Happier than Ever’ de Billie Eilish y ‘MERICHANE’ de Zahara , ocupan el número 2 y el número 3 respectivamente. Los grandes ausentes de la lista votada por los lectores, si la comparamos con la del site, son Alizzz y Doja Cat. Mil gracias a Dardo por recopilar los votos y a Efrenrodher por diseñar las pancartas para cada canción. El viernes, lista de álbumes.

Un total de 47 títulos conforman la lista de mejores canciones de 2021 votada por los lectores, en la que vuelven a observarse numerosos empates sobre todo en la parte baja de la clasificación. Lana Del Rey es la artista más votada de la lista con 4 canciones: aparte de número 1 con ‘White Dress’ es número 8 con ‘Chemtrails Over the Country Club’, número 31 con ‘Text Book’ y número 33 con ‘Arcadia’, aunque en el caso de las dos últimas empata con otras canciones.

El segundo artista más votado de la lista es C. Tangana, que coloca ‘Ateo’ con Nathy Peluso en el número 22, ‘Ingobernable’ en el 23 y ‘Los tontos’ con Kiko Veneno en el 28: 3 canciones. Por otro lado, la lista destaca por su reivindicación de Lorde, que aparece en dos ocasiones, con ‘Mood Ring’ en el número 6 y con ‘The Path’ en el 25. La neozelandesa no es la única que hace doblete, pues es el caso también de Olivia Rodrigo, Garbage, Jessie Ware, Low, CHVRCHES y Troye Sivan.

1.- Lana Del Rey / White Dress

2.- Billie Eilish / Happier than Ever

3.- Zahara / MERICHANE

4.- Sharon van Etten, Angel Olsen – Like I Used To

5.- CHVRCHES – How Not to Drown

6.- Lorde / Mood Ring

7.- Beach House / Superstar

8.- Lana Del Rey / Chemtrails Over the Country Club

9.- Tinashe / Bouncin’

10.- ABBA / Don’t Shut Me Down

11.- Arca / Prada

12.- The War on Drugs / I Don’t Live Here Anymore

13.- Garbage / Wolves

14.- Sen Senra / Tumbado en el jardín viendo amanecer

15.- Charli XCX / Good Ones

16.- Utada Hikaru / One Last Kiss

16.- Adele / Easy on Me

17.- Rigoberta Bandini / Perra

18.- Olivia Rodrigo / Good 4 U

19.- Agnes / 24 Hours

20.- Olivia Rodrigo / drivers license

21.- Jessie Ware / Please

22.- C. Tangana, Nathy Peluso / Ateo

23.- C. Tangana / Ingobernable

24.- Wolf Alice / The Last Man on Earth

25.- James Blake / Say What You Will

25-. Lorde / The Path

26.- Bad Gyal / Flow 2000

26.- Troye Sivan / Angel Baby

27.- Maria Arnal i Marcel Bagès / Milagro

28.- C. Tangana / Los Tontos

29.- Japanese Breakfast / Be Sweet

30.- Troye Sivan / You

30.- Low / Days Like These

31.- Garbage / The Creeps

31.- Lana Del Rey / Text Book

31.- Yola / Dancing Away the Tears

31.- Slayyyter / Clouds

31.- Soleá Morente / Ayer

31.- Spellling / Boys at School

31.- Low / Disappearing

32.- CHVRCHES / Good Girls

33.- Deafheaven / Great Mass of Color

33.- FKA twigs / Don’t Judge Me

33.- Jessie Ware / Hot N’ Heavy

33.- Koreless / Black Rainbow

33.- Lana Del Rey / Arcadia