The Weeknd publica hoy su nuevo disco ‘DAWN fm’ después de vivir la etapa más dulce de su carrera tras el éxito de ‘Blinding Lights’ y de otros de los singles contenidos en su también exitoso álbum ‘After Hours’. Tanto Oneohtrix Point Never como Max Martin son dos de los nombres más recurrentes en los créditos de ‘DAWN fm’ y aparecen en la pista que hoy seleccionamos como Canción Del Día.

Uno de los «focus tracks» que se han enviado a las playlists de rigor, ‘Out of Time’ es una co-producción de Max Martin, su mano derecha Oscar Holter y Daniel Lopatin que samplea un clásico del city pop de los 80, ‘Midnight Pretenders’ de Tomoko Aran. Tanto la cantante japonesa como el compositor Tetsuro Harada aparecen debidamente acreditados en la grabación.

‘Midnight Pretenders’ es una de las canciones más escuchadas del city pop, un género de pop japonés influido por la música pop americana de los años 80 que, en los últimos años, se ha puesto de moda en círculos melómanos. Su elegante sonido remitía entonces al de las baladas de ‘Thriller’ de Michael Jackson y casualmente Quincy Jones es uno de los artistas invitados en ‘DAWN fm’.

Abel Tesfaye es un gran seguidor de las estéticas nocturnas y solitarias de «medianoche», de películas como ‘Drive’, de bandas como Chromatics o de estilos como el synth-pop y el italo disco, además de, por supuesto, de la obra de Oneohtrix Point Never, y los sintetizadores mágicos de ‘Midnight Pretenders’ le iban a conquistar sí o sí. Él se los apropia para componer una balada más emotiva que sensual en cuyos primeros segundos aparece la palabra «trauma».

‘Out of Time’ es otra de esas canciones de amor imposible que The Weeknd suele escribir, marcadas por la necesidad de huir. Ahora se dirige a la persona amada para comunicarle que «he estado trabajando en mi mismo porque hay mucho trauma en mi vida» y que «he sido tan frío con la gente que me quiere», pero lamenta que ya «no tiene tiempo» de recuperarla.