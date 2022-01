The Weeknd se vuelve prisionero en el vídeo de ‘Sacrifice’

The Weeknd ha estrenado esta noche el videoclip de ‘Sacrifice’, tema de su nuevo disco ‘Dawn FM’, lanzado ayer y que se posiciona como el primer gran disco del año.

En ‘Sacrifice’ continúa con la estética de sus trabajos anteriores: oscuridad, juego de luces algo epilépticas y referencias a clásicos ochenteros como el sample de ‘I Want To Thank You’ de Alicia Myers de 1981. El tema está producido por Swedish House Mafia, Max Martin, Oscar Holter y el mismo Abel, al que le acompañan también en la composición Sebastian Ingrosso y Steve Angello.

El vídeo comienza con la locución de Jim Carrey anunciado que The Weeknd va a iniciar su “transición indolora”. El cantante se despierta en medio de una pista llena de gente bailando al ritmo de la canción, es apresado y llevado a un altar para iniciar su propio sacrificio. Una figura vestida de rojo le va absorbiendo el alma como si de un dementor se tratara. Finalmente aparece liberado cantando y emulando unos míticos pasos de baile que inevitablemente recuerdan a los de Michael Jackson en alguna de sus presentaciones.

‘Sacrifice’ lleva más de dos millones de reproducciones en Youtube y se encuentra en la lista de tendencias de la plataforma y se posiciona en lo más alto del Top 50 Global de Spotify, donde le acompañan las demás canciones de ‘Dawn fm’.



