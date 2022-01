La Katy Perry «reina del camp» no aparece en el genérico ‘When I’m Gone’

Katy Perry ha terminado 2021 y comenzado 2022 ofreciendo los primeros conciertos de Play, su residencia en Las Vegas. Un espectáculo que está siendo considerado tan kitsch como manda la casa, por su colorido y ese váter gigante con mierda incluida del que la cantante emerge en ‘California Gurls’ (vídeo bajo estas líneas). Vogue la ha llamado «reina del camp» y ella ha compartido tal titular muy orgullosa y agradecida en Instagram.

El set está lleno de hits desde su primera sección “Henry the Horror” (‘ET’, ‘Chained to the Rhythm’, Dark Horse’) hasta la última “Perry Playland” (‘Teenage Dream’, ‘Smile’) pasando por “Flushed” (‘California Gurls’, el midley entre ‘Hot N Cold’ y Last Friday Night’), “Eat Me” (‘Bon Appétit’, ‘Daisies’, ‘I Kissed a Girl’) y Trashun (‘Never Really Over, ’Swish Swish’). El bis es una versión de George Benson y ‘Firework’. Casi parece querer decirnos que podría publicar un «grandes éxitos» con 20 temazos, y dejar cosas fuera.

De hecho, no hay espacio en el concierto para el último gran viral de Katy Perry en TikTok, ‘Harleys in Hawaii’, que continúa con cierta cuerda, pero sí para un medley entre ‘Walking On Air’ y su nuevo single con Alesso, ‘When I’m Gone’, que hoy estrena videoclip. Tal medley tiene sentido pues ambas son producciones de EDM inspiradas en los años 90.

Sin embargo, ‘When I’m Gone’ es una canción genérica y tan impersonal como Alesso. En el vídeo, Katy Perry trata de añadir algo de carisma, pero sin tanto éxito ni fondo como en otras ocasiones. Llamada a destacar estos días tontos simplemente por falta de competencia, la canción pareció tener una oportunidad en las listas… hasta que The Weeknd lanzó su disco por sorpresa el pasado viernes.

‘When I’m Gone’ ha sido únicamente top 72 en Reino Unido y se ha quedado a siete puestos de llegar al Billboard Hot 100. No parece que este vídeo tenga grandes oportunidades de cambiar mucho la tendencia.