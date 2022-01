Rosalía la lía compartiendo ‘Candy’ y ‘HENTAÏ’ y defiende esta última

Rosalía continúa sacando teasers de su tercer disco ‘MOTOMAMI’, que se espera para algún momento sin concretar de este año, y presentado por ‘LA FAMA’ con The Weeknd, que ha sido número 1 en España durante varias semanas y permanece en el top 7 oficial de Promusicae dos semanas después.

La cantante ha acudido a TikTok para dejar ver dos canciones más. Una se llama ‘Candy’ y parece un dulce medio de R&B en el que pelea por irrumpir un ritmo de reggaetón. La otra canción recibe el nombre de ‘HENTAÏ’ y también tiene cierto aire invernal y navideño, con una letra en Spanglish que incluye frases como “te quiero ride como mi bike” y “lo 2º es chingarte, lo 1º es Dios”.

Las canciones han producido cierta animadversión en las redes sociales, incluso con ciertos usuarios cuestionando si estas canciones irán en el disco o son meros divertimentos para TikTok, de manera que Rosalía ha tenido a bien intervenir en Twitter. Ha sido en esta red social donde ha escrito simplemente: «¿Las personas q os está molestando la letra de Hentai estáis bien?». La polémica está echada y la opinión está dividida por ejemplo en nuestro foro de Rosalía.

Dice Aaalvarooo: «la verdad que no soporto que se haga la niñata ahora.. con lo madura, sensata e inteligente que me ha parecido siempre. Está claro que ya es todo una pose, que Los Ángeles fue el bueno, EMQ el famoso y MOTOMAMI el inicio del fin».

Caine: «A mí no me está entusiasmando tampoco lo POQUÍSIMO que estamos viendo, pero hold your horses… Y si quiere niñatear que niñatee, que es una decisión artística y/o vital la mar de respetable y que al final si quiere ser más poligonera que lorquiana y más Bad Gyal que Falla pues palante, pero que habrá que esperar al resultado final digo yo. Y que no tiene ni 30 años, si la da por el tontipop y por remakes de Mayonesa pues dehadla ser. Ya volverá al redil. O no».