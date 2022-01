Javiera Mena posa con Belén Esteban, Amaia aparece en Times Square…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

En uno de esos breves encuentros que hay que ver para creer, Javiera Mena posa en esta impagable instantánea con Belén Esteban y Anabel Pantoja. La chilena se encuentra promocionando su single ‘Culpa’ de cara a la celebración del Benidorm Fest a finales de enero.

- Publicidad -

Uno de los momentos familiares más adorables que ha dejado la Navidad (o los días previos a la misma) lo han protagonizado Santi Balmes de Love of Lesbian y su hija Irene, que acaba de cumplir 16 años. A modo de felicitación, el músico compartía este vídeo en el que ambos aparecen tocando ‘Karma Police’ de Radiohead al piano.

- Publicidad -

Los «fresh cuts» de Demi Lovato y Kesha se parecen: ambas han decidido cortarse unos cuantos centímetros de cabello y lucir unos «looks» bastante naturales. Eso sí, Demi ha sido más radical que Kesha, pues directamente se ha rapado, sumándose a la tradición de Sinéad, Skin, Jessie J, Natalie Portman, etc.

Kesha shows off her new haircut: “Merry Christmas from me n my new haircut ♥️👻♥️ miss y’all 💕👽💕” pic.twitter.com/tbCIOATZ5r — Pop Crave (@PopCrave) December 25, 2021

Demi Lovato debuts newly shaved head on Christmas. ✂️ pic.twitter.com/T66cDcIhNf — Pop Crave (@PopCrave) December 25, 2021

De vez en cuando los artistas comparten fotos de ellos rescatadas de un pasado en el que a duras penas les reconocemos. Es el caso de Shirley Manson de Garbage, que ha hecho pública esta imagen de ella de la época en que no era más que una pre-adolescente pelirroja y nadie imaginaba que se convertiría en una de las mayores rockstars de los 90.

Otro «breve encuentro» reciente ha sido el protagonizado por las dos pop stars más queridas actualmente por el público adolescente: Billie Eilish, autora del disco más vendido de 2019, y Olivia Rodrigo, autora del disco más vendido de 2021, juntas en un evento que premiaba en realidad a Lana Del Rey con el título de «artista de la década».

QUEENS! Nueva imagen de Billie Eilish y Olivia Rodrigo en el evento Variety. 🤍 pic.twitter.com/xc2DXCyJIk — Billie Eilish Data (@dataeilish) December 5, 2021

Entre los hitos que ha dejado el pop últimamente se encuentra la graduación de Megan Thee Stallion. La rapera de Texas se ha graduado por supuesto en este estado y posee ahora un título en administración sanitaria.

Aunque acaba dedicar una canción a su parque favorito de Pamplona, donde se ha podido ver a Amaia estos días ha sido en Nueva York, en concreto, en las pantallas de Time Square. La navarra ha aparecido en otro de esos anuncios de Spotify que se suelen ver en los «billboards» de esta zona de la ciudad, como cara de la playlist «EQUAL» seguida por cerca de 900.000 personas.

El último «breve encuentro» de hoy nos sitúa en la after party de los Fashion Awards celebrados recientemente en Londres. Ahí se vieron las caras por fin Madonna y Dua Lipa, que tienen una canción juntas (el remix de ‘Levitating’) pero cuyo videoclip rodado durante la pandemia no contaba con ningún cameo de la autora de ‘Madame X’.

Cada vez que Britney Spears sube un post a Instagram tiembla la tierra. Últimamente, la intérprete de ‘Toxic’ ha seguido defendiéndose de su familia, ha avivado los rumores de nueva música y también ha tenido tiempo de recordar sus logros profesionales. Pero la imagen de ella que más ha dado que hablar estos días ha sido este casi-desnudo que por poco ha esquivado la censura de Instagram. «La energía de la mujer libre nunca ha sabido mejor», escribe.

Britney Spears calls out her family in new Instagram post. pic.twitter.com/LBb9Up9CGH — Pop Crave (@PopCrave) December 22, 2021

Las cifras que maneja Ed Sheeran son tan espectaculares que un fracaso de él se consideraría un exitazo masivo en el caso de otro artista. El cantante ha vendido menos con su último álbum que con el resto pero sigue batiendo récords y, por ejemplo, ‘Shape of You’ acaba de alcanzar los 3.000 millones de reproducciones en Spotify: es la primera canción que lo logra.