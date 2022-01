Vic Mensa es liberado tras su detención por posesión de narcóticos

El rapero Vic Mensa ha sido liberado tras unos días en prisión por delitos graves de posesión de narcóticos. El pasado sábado fue arrestado en el aeropuerto internacional Dulles de Washington D.C. después de que se encontraran drogas ilegales en su equipaje, según informó un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en un comunicado. Presuntamente, el artista portaba LSD y psilocibina, una sustancia alucinogénica que se obtiene de ciertos tipos de hongos que crecen en zonas tropicales.

Vic Mensa, cuyo nombre real es Victor Kwesi Mensah, llegaba al aeropuerto a las 7:00 am en un vuelo procedente de Ghana, lugar al que viajó con Chance The Raper para promover el turismo en África. Incluso se reunieron con Nana Akufo-Addo, el presidente de Ghana. Cuando los oficiales inspeccionaron su equipaje, encontraron 41 gramos de dietilamida de ácido lisérgico (LSD) líquido, alrededor de 124 gramos de cápsulas de psilocibina, 178 gramos de gominolas de psilocibina y seis gramos de hongos de psilocibina.

Tras su liberación, Mensa compartió en Twitter los siguientes mensajes: “wow menudo viaje” y “soy libreeeeeee. Os amo a todos. Dios trabaja de maneras misteriosas”. Aún se desconocen qué obligaciones tiene todavía con la policía de Washington D.C. después del incidente.

i'm freeeeeee

love you all

god works in mysterious ways

— vino valentino (@VicMensa) January 19, 2022