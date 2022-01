Mick Fleetwood producirá la serie de drama musical ’13 Songs’

Mick Fleetwood, de Fleedwood Mac, será el productor ejecutivo de una nueva serie musical dramática de Fox, además de encargarse de la banda sonora. ’13 Songs’ tratará sobre los últimos años de vida de un músico veterano llamado Jasper Jones y su banda The Grift, desde que es diagnosticado con cáncer terminal. Antes de morir decide reunirse de nuevo con la banda y producir 13 canciones como legado.

La serie estará dirigida por Jonathan Levine (‘Nine Perfect Strangers’) y escrita por Will Reiser, quien escribió el drama ’50/50’, protagonizado por Joseph Gordon Levitt en 2011. Por el momento, no se tienen detalles respecto al elenco. Sin embargo, se confirmó que Mick Fleetwood también tendrá participación en la parte creativa de ’13 Songs’.

- Publicidad -

En 2013, Fleetwood Mac canceló una gira por Australia y Nueva Zelanda después de que al bajista John McVie le diagnosticaran cáncer. Fleetwood es actualmente el único miembro fundador original de Fleetwood Mac que sigue en la banda desde su creación en 1967.

El mes pasado, el ex miembro Lindsey Buckingham dijo que la agrupación no funcionaba “sobre el papel”. Señaló que a su llegada a la banda en 1974, “se dio cuenta de que éramos el tipo de grupo que, en el papel, no pertenecía al mismo grupo juntos”, pero agregó que “eso fue precisamente lo que hizo nosotros tan efectivos”. En julio de 2021, Fleetwood reveló para Rolling Stones que él y Buckingham habían vuelto a contactar tras de la salida de este último de la banda en 2018.

Mick Fleetwood to Produce Musical TV Series 13 Songs

https://t.co/eX2Equr7r7 pic.twitter.com/oUktUzev8g — Mick Fleetwood (@MickFleetwood) January 19, 2022