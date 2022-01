FKA twigs lucha contra sus inseguridades en la fascinante ‘meta angel’

FKA twigs ha dejado atrás definitivamente la abstracción de ‘LP1’ y la tristeza de ‘MAGDALENE’ para abrazar su lado más comercial y divertido en su nueva mixtape. El Disco Recomendado ‘CAPRISONGS‘ es además un trabajo harto interesante en el ámbito de la producción, y ‘meta angel’ es una de sus pistas destacadas, hasta el punto que, por temática, puede considerarse su pieza clave.

Ese «ángel meta’ que da título a la canción representa el ente al cual FKA twigs pide ayuda para superar los pensamientos negativos que invaden su mente. En el estribillo canta que «tengo voces en mi cabeza que me dicen que no llegaré lejos» y después que «tengo amor por el deseo» pero que «estoy confundida y no sé lo que quiero». Ella quiere «tener más confianza en sí misma», como relata en la intro, que no es otra cosa que la grabación de una conversación con unos amigos, llena de carcajadas, pero señala que «siempre me paso de tímida».

Tahliah quiere petarlo, en otras palabras, pero curiosamente ‘meta angel’, hoy la Canción Del Día tras el estreno de su videoclip, es una de las pistas más melancólicas de ‘CAPRISONGS’, como expresa la melodía de siete notas que tararea la artista al principio de la canción, preciosa, y que se repetirá en el estribillo. Pero también es una de las más pegadizas (la melodía es imposible sacársela de la cabeza) y estimulantes en cuanto a producción.

La base de ‘meta angel’ no termina de ser hip-hop, sino que se aproxima más al trip-hop, pero luego las bases abrasivas y el derroche de autotune aplicado a la voz de Tahliah hacen pensar en el hyper-pop de Charli XCX. La producción de El Guincho y Teo Halm es un auténtico espectáculo también en ese final lleno de voces sampleadas que no sabes por dónde van a salir.

FKA twigs está sacando una serie de vídeos de bajo presupuesto para promocionar ‘CAPRISONGS’ y, después de estrenar el de ‘ride the dragon’, ha llegado el de este ‘meta angel’ que nos sitúa en Londres, en concreto en una azotea y también en un parque. Tahliah recibe la flecha de cupido: ¿ha sido elegida para, por fin, volar y «ser libre»?