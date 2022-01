Muere a los 74 años Meat Loaf, autor de uno de los 5 discos más vendidos de la historia

Meat Loaf ha muerto a los 74 años tal y como ha confirmado su familia en un comunicado. «Nos rompe el corazón anunciar que el incomparable Meat Loaf ha fallecido esta noche acompañado de su mujer Deborah. Sus hijas Pearl y Amanda y sus amigos cercanos han permanecido junto a él en las últimas 24 horas».

Meat Loaf era el nombre con el que se conocía al cantante y actor Marvin Lee Aday, pero originalmente también era el proyecto colaborativo de Marvin y el compositor Jim Steinman, fallecido el año pasado. Juntos crearon el álbum de hard-rock ‘Bat Out of Hell’ basándose en el musical ‘Neverland’, una adaptación futurista de ‘Peter Pan’, sin imaginar que se convertiría en uno de los 5 discos más vendidos de la historia, en concreto el cuarto según la Wikipedia anglosajona. Solo superan sus ventas ‘Thriller’ de Michael Jackson, ‘Back in Black’ de AC/DC y la banda sonora de ‘El Guardaespaldas’.

Publicado en 1977, ‘Bat Out of Hell’ ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo y cuenta con 14 certificaciones de Platino. Además, es el disco más vendido de la historia en Australia, si bien fue Reino Unido el mercado principal de Meat Loaf durante décadas, incluso más que Estados Unidos. El álbum forma parte de una trilogía compuesta también por ‘Bat Out of Hell II: Back into Hell’ (1993) y ‘Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose’ (2006) cuyas ventas totales superan las 65 millones de copias.

Meat Loaf fue conocido por el estilo rimbombante y teatra de sus canciones y de sus directos, cultivado durante años en los varios musicales en los que participó antes incluso de dedicarse a la música, como ‘Hair’, ‘The Rocky Horror Show’ o aquel ‘More Than You Deserve’ en el que conoció a Steinman, con quien colaboraría a lo largo de varias décadas.

Tras publicar una serie de álbumes que no alcanzaron demasiada relevancia durante la década de los 80, en los 90 Meat Loaf protagonizó un «comeback» histórico con el segundo volumen de ‘Bat Out of Hell’, que vendió 15 millones de copias gracias al éxito del single ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’, que alcanzó el número 1 en 28 países.

A finales de los 90, Meat Loaf apareció en la película ‘El club de la lucha’ y a lo largo de las décadas siguientes siguió publicando álbumes, el último de ellos en 2016, y dando conciertos.