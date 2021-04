Obituario: Jim Steinman compuso algunas de las mayores idas de olla de la historia

Este lunes 19 de abril ha fallecido Jim Steinman, a los 73 años y sin que la causa haya sido revelada por el momento. Jim Steinman fue compositor de las canciones más exitosas de Meat Loaf, incluidas todas y cada una de las que conforman ‘Bat Out of Hell’, exactamente el TERCER disco más vendido de todos los tiempos, y fue autor de algunas de las canciones de pop y rock clásicos más dramáticas, apasionadas y horteras que se recuerdan, como ‘Total Eclipse of the Heart’ y ‘Holding Out for a Hero’ de Bonnie Tyler.

Al escuchar las composiciones y producciones de Steinman no extraña descubrir que el músico empezara su carrera en el mundo de los musicales. A principios de los 70 estrenó la obra ‘More Than You Deserve’ y fue durante las audiciones de la misma cuando conoció a Michael Lee Aday, es decir, Meat Loaf, quien consiguió un papel en dicho musical. La relación profesional y de amistad entre Steinman y Meat Loaf se materializaría más adelante en discos de enorme éxito comercial como el mencionado ‘Bat Out of Hell’ (1977), ‘Dead Ringer’ (1981) o ‘Midnight at the Lost and Found’ (1983). A partir del cuarto, ‘Bad Attitude’ (1984), las colaboraciones entre ambos pasarían a ser más esporádicas, mientras se enfrascarían durante décadas en diversos pleitos.

- Publicidad -

A lo largo de los 80, Steinman no solo trabajó con Meat Loaf: en 1981 publicó su único disco en solitario, ‘Bad for Good’, ese mismo año Barry Manilow grabó la ultra dramática ‘Read ‘Em and Weep’, y después llegó a la vida de Steinman la cantante galesa Bonnie Tyler. ‘Faster Than the Speed of Night’, publicado en 1983, era su quinto disco, pero su single principal, la ida de olla de ‘Total Eclipse of the Heart‘, era una composición de Steinman y se convirtió con diferencia en el mayor éxito comercial de toda su carrera. A este single le siguió después ‘Holding Out for a Hero’, la canción principal de la película ‘Footloose’, otro hit y a día de hoy un clásico de los karaokes.

El estilo «camp» y «over the top» de las composiciones y producciones de Steinman, una persona que siempre buscó el mayor dramatismo que era capaz de crear con sus canciones, volvió a hacer arrasar a Meat Loaf cuando nadie lo esperaba con el baladón ‘I’d Do Anything for Love’, y también conquistó a otros artistas ajenos al rock clásico: la banda de rock gótico Sisters of Mercy se apuntó dos éxitos gracias a Steinman con ‘This Corrosion’ y ‘More’, todo esto ya a principios de los 90, y en el año 1995, Steinman produjo ‘Never Forget’ de Take That, una producción realmente imposible que incorporaba coros infantiles, doo-wop y góspel, todo a la vez, además de un final ultra bombástico, y que fue número 1 en España.

- Publicidad -

Otra artista que triunfó a lo grande gracias a su asociación con Steinman fue Celine Dion. En 1996, la cantante canadiense publicó el exitoso ‘Falling into You’, otro de los discos más vendidos de la historia, y su single principal fue ‘It’s All Coming Back to Me Now’, una especie de ‘Total Eclipse of the Heart’ de los años 90 (su videoclip también fue rodado en un castillo) que en realidad Steinman ya había publicado por su cuenta años atrás, como parte de Pandora’s Box. Más adelante, Steinman no firmaría realmente nada significativo, a excepción, quizás, de la tercera parte de ‘Bat Out of Hell’ de Meat Loaf, ‘Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose’, lanzada en 2006.