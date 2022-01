Gonzalo Hermida no actuará en la final de Benidorm Fest al volver a dar positivo en covid

Gonzalo Hermida ha vuelto ha dar positivo en covid -19 a escasas horas de la gran final de Benidorm Fest por lo que no podrá actuar esta noche, así lo han anunciado el cantante a través de sus redes sociales. “No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas INCREÍBLES de cantar y poner mi corazón en ese escenario.Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero”, ha twiteado.

Gonzalo Hermida en la segunda semifinal dio la sorpresa y fue el favorito del voto demoscópico, logrando clasificarse con 76 votos para la final pese a no actuar en directo y dejando fuera del concurso a Javiera Mena y Sara Deop. Esta noche volverá a participar con el videoclip de ‘Quién lo diría’, que tiene una puesta en escena austera y sencilla. Su propuesta será presentada en séptima posición. El orden el que los artistas saldrán al escenario se ha realizado de forma aleatoria y es el siguiente: Rayden, Tanxugueiras , Varry Brava, Chanel, Rigoberta Bandini, Gonzalo Hermida y Blanca Paloma.

Los ocho finalistas del festival no serán los únicos que actuarán en gran final, sino que también lo harán tres artistas invitados. Nyno Vargas, Nia Correira, y Pastora Soler serán los encargados de amenizar la noche. Además, Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión 2021, aparecerá para cederle el testigo al ganador o ganadora. También estarán presentes Mocedades, Melani García y Levi Díaz, representantes de Eurovisión Junior en 2019 y en 2021 respectivamente.

