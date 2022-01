Continúan las reacciones contra Spotify que pierde más de 2.000 millones de dólares

Ayer conocíamos la decisión de Joni Mitchell de retirar su música de Spotify en solidaridad con Neil Young, quien hizo esta semana tras darle un ultimátum a la plataforma. El autor de ‘Harvest’ les daba a elegir entre él y Joe Rogan, presentador del podcast más popular de Estados Unidos, acusando a Spotify de estar “difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte de aquellos que se lo creen”. Finalmente la compañía escogía al podcast de Rogan.

En la misma línea de Mitchell y Young, Nils Lofgren, guitarrista de E Street Band y miembro de Crazy Horse, ha retirado su música de Spotify. “Hace unos días, mi esposa Amy y yo nos dimos cuenta de que Neil y Daryl se unieron a cientos de profesionales de la salud, científicos, médicos y enfermeras para denunciar a Spotify por promover mentiras y desinformación que dañan y matan a las personas”, ha escrito en un post de la web de Neil Young. “Alentamos a todos los músicos, artistas y amantes de la música en todas partes a que se unan a todos nosotros y corten lazos con Spotify. La música es el arma sagrada de nuestro planeta, que une y sana miles de millones de almas todos los días”, añade.

Por su parte, la banda de los 90s Belly cambiaba la portada de su perfil en Spotify por una imagen con un claro mensaje “Elimina Spotify”. Este cambio solo es visible en la versión de escritorio, no en la de dispositivos móviles. El grupo aún no ha hecho un comentario oficial pero sí que se ha posicionado en sus redes sociales contra Rogan y la política de la plataforma de streaming: “Estrictamente desde un punto de vista comercial: lo suficientemente atroz como para que @Spotify no pague a sus artistas, pero use esos ingresos para financiar la desinformación de Covid, prolongando así la pandemia que nos ha impedido a todos obtener ingresos de gira, hace que sea aún más obvio #cancelaspotify + #pontelamascarilla #vacunate”.

Desde el anuncio de Neil Young a principios de semana, el valor de mercado de la empresa ha disminuido en más de 2.000 millones de dólares y sus acciones han caído un 12%. Según informa Variety, las acciones de Spotify cayeron un 6% del 26 al 28 de enero después de que Young retirara su música. La plataforma ya había visto caer los precios de sus acciones desde principios de 2022, informando una disminución del 25% en el valor de las acciones a partir del 25 de enero.

La preocupación de sus inversores ahora está en que los próximos días se produzca un aumento del éxodo de artistas, lo que generaría una cantidad importante de cancelaciones de suscripciones de usuarios que a través de redes sociales se movilizan contra la plataforma con los hashtags #CancelaSpotify, #EliminaSpotify y #AdiosSpotify, que han sido tendencia esta semana.

Thank you @jonimitchell #DeleteSpotify #StandWithNeilYoung End the misinformation campaign that is stressing our health care workers. https://t.co/lyqLHkDa5d

Strictly from a business standpoint: Heinous enough that @Spotify doesn't pay its artists but to use that revenue to fund Covid disinfo thereby prolonging the pandemic which has kept all of us from touring income makes it even more obvious #cancelspotify + #maskup #GetVaccinated https://t.co/T6nlr50kYM

— Belly (@bellytheband) January 28, 2022