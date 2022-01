Rex Orange County te anima a seguir adelante en la encantadora ‘KEEP IT UP’

Rex Orange County es uno de esos artistas asociados a la etiqueta de «bedroom pop» que han conseguido trascender cualquier denominación. Los números de Alexander James O’Connor en Spotify son propios de una superestrella tamaño Post Malone y su último álbum ‘Pony‘ alcanzó el top 3 en Estados Unidos y el top 5 en Reino Unido y consolidó su nombre en las listas de éxitos.

Gracias a hits como ‘Best Friend’, ‘Sunflower’, ‘Loving is Easy’ o ‘Television / So Far So Good’, O’Connor ha aguantado el tipo de las comparaciones que ha recibido con nombres como Paul Simon, The Divine Comedy o Frank Ocean. Y el primer single de su nuevo disco está llamado a ser otro mini clásico de su repertorio, pues es totalmente encantador y atemporal.

El disco en cuestión lleva el título de ‘WHO CARES’? y sale el 11 de marzo vía Sony Music y el single que lo presenta y abre la secuencia es ‘KEEP IT UP’, un tema que devanea entre el bedroom pop actual, el indie-pop y la canción romántica de los 70, aquella que no se cortaba a la hora de incorporar una buena orquesta. Hoy es la Canción Del Día.

Igual de cuca que la música de ‘KEEP IT UP’ es su letra, que nos anima a «seguir adelante» y a respetarnos a nosotros mismos porque «ya no debes nada a ningún extraño», un consejo que el mismo O’Connor se aplica cuando canta que «el estrés hace que me deprima» pero que «ya he tenido suficiente». Un mensaje tan reconfortante como la adorable melodía de la canción, a la que hay que sumar el también adorable videoclip rodado en las calles de Amsterdam.

‘WHO CARES?’:

1. KEEP IT UP

2. OPEN A WINDOW (Feat. Tyler, The Creator)

3. WORTH IT

4. AMAZING

5. ONE IN A MILLION

6. IF YOU WANT IT

7. 7 AM

8. THE SHADE

9. MAKING TIME

10. SHOOT ME DOWN

11. WHO CARES?