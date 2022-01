La victoria de Chanel en Benidorm Fest está causando una gran controversia por la discrepancia que existe entre los artistas favoritos de público y jurado. ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini es oficialmente un hit en España, pero no irá a Eurovisión, como tampoco el espectáculo de las gallegas Tanxugueiras, favoritas de la audiencia desde el comienzo. ‘SloMo’ ha ganado el festival aupada por el jurado y ha hecho imposible la victoria de Rigoberta o Tanxugueiras tan solo con el televoto, irónicamente, pues Benidorm Fest se jacta de ser el «festival que tú quieres» sin que este lema haya quedado reflejo del todo en el resultado final, democrático.

En su lugar, España llevará a Turín la propuesta de una artista que apenas cuenta con 123.000 oyentes en Spotify. ‘SloMo’ es la primera canción de su carrera, una composición «prefabricada» por hasta cinco autores distintos, de factura americana, que llevaba un tiempo rondando los despachos de TVE tal y como ha contado a El País Leroy Sánchez, su compositor principal. Nadie la quería, hasta que llegó a manos de Chanel. La catalana lleva años trabajando como bailarina en varios programas de televisión y musicales, especialmente sus dotes para el baile han descubierto a la audiencia a un talento extraordinario encima del escenario que desde luego merecía mucha más exposición de la que gozaba hace solo una semana (en Popjustice ya dicen que es una «superestrella enorme» y eso que es un foro británico), pero su conexión con la major BMG y con uno de los miembros del jurado ha levantado sospechas de posibles intereses internos perseguidos de manera estratégica, a pesar de que los miembros del jurado votan individualmente. De momento, Chanel ha explicado que con la coreógrafa Miryam Benedited lleva «años sin hablar» y ha borrado su perfil de Twitter a causa de las críticas negativas que está recibiendo, y ha pedido al público que haga un uso responsable de las redes sociales.

- Publicidad -

Con este panorama, RTVE ha emitido un comunicado en el que reconoce la «controversia sobre el proceso para elegir la canción que representa a España en Eurovisión», la cual «considera positiva» porque ha puesto sobre la mesa la necesidad del público de que se apliquen mejoras en el concurso. En concreto, RTVE se ha comprometido a, en primer lugar, «abrir un diálogo participativo para mejorar, de cara a las próximas ediciones, todo el proceso de Benidorm Fest» y, en segundo, a «crear un programa de televisión para promocionar la música española. Un proyecto abierto a todos los concursantes de esta primera edición del Benidorm Fest. Los detalles de este novedoso proyecto los daremos a conocer en los próximos días».

Efectivamente, TVE ha anunciado la creación de un nuevo programa musical con el que buscará ensalzar la música española, y en el que podrán participar los artistas que han actuado en la primera edición de Benidorm Fest y otros. A qué contribuye en la mejora de Benidorm Fest la llegada de este nuevo programa es un misterio, pues ya se entendía Benidorm Fest como un escaparate para la promoción de artistas nuevos y de otros ya consagrados, y ya existía en la televisión pública un programa como La Hora Musa con ese mismo propósito, del que TVE parece haberse olvidado.

- Publicidad -

Así se lo parece haber tomado La Hora Musa, que ha respondido a la noticia en Twitter: «Hola, ¿qué tal? Somos (hasta nuevo aviso) un programa de televisión para promocionar la música española. Entre muchas otras…» Además, ha compartido el tuit de un usuario que recuerda que «antes del #BenidormFest ya existía La Hora Musa, cuidao».

¿Afectará el éxito de Benidorm Fest de alguna manera a la continuidad de La Hora Musa? De momento el espacio presentado por Maika Makovski sigue en el aire a causa de la pandemia. La artista nos contaba hace unos meses que «hasta que no esté claro si los artistas internacionales que dicen que van a venir en 2022 vayan a venir de verdad, no se sabrá lo que pasa con ‘La Hora Musa’» porque «para La2 es un programa que tiene que respetar ese formato de artista nacional y artista internacional, y este último par de años no ha venido nadie a tocar por la situación actual».