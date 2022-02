The Smile, la banda de Thom Yorke, anuncia fechas en España

The Smile, el nuevo grupo formado por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y Tom Skinner de Sons Of Kemet, ha anunciado hoy los detalles de su primera gira europea para 2022, que incluye varias fechas en España. La banda actuará el 10 de junio en el festival Primavera Sound de Barcelona, volverá a tocar en Barcelona el día 5 de julio en el Poble Espanyol, y el día 7 será de turno de Madrid en el marco de Noches del Botánico.

Las entradas para los conciertos se pondrán a la venta el viernes 4 de febrero a las 10 horas, pero para los actuales y nuevos suscriptores que se unan a la lista de correo de The Smile se habilitará un enlace para acceder a una preventa el 2 de febrero, a las 10 horas.

El grupo ha estrenado recientemente un hipnótico single llamado ‘The Smoke’, el segundo tras ‘You Will Never Work in Television Again’, y el pasado fin de semana, ofreció tres conciertos consecutivos en la sala Magazine de Londres. Los tres espectáculos se retransmitieron simultáneamente en tiempo real, y en Setlist.fm se puede anticipar ya cuál será el tracklist del primer álbum de la banda, que tocó las siguientes canciones originales:

Panavision

The Smoke

Speech Bubbles

Thin Thing

Free in the Knowledge

A Hairdryer

Waving a White Flag

We Don’t Know What Tomorrow Brings

The Same

The Opposite

You Will Never Work in Television Again

Just Eyes and Mouth

FECHAS DE LA GIRA EUROPEA:

16/05/22 – Zagreb – Hala

17/05/22 – Vienna – Gasometer

19/05/22 – Prague – Forum Karlin

20/05/22 – Berlin – Tempodrom

23/05/22 – Stockholm – Cirkus

24/05/22 – Oslo – Sentrum Scene

27/05/22 – Amsterdam – Paradiso

29/05/22 – London – Roundhouse

30/05/22 – London – Roundhouse

01/06/22 – Edinburgh – Usher Hall

02/06/22 – Manchester – Albert Hall

04/06/22 – Lille – L’Aéronef

06/06/22 – Paris – Philarmonie de Paris

07/06/22 – Paris – Philarmonie de Paris

08/06/22 – Lyon – Les Nuits de Fourvière

10/06/22 – Barcelona – Primavera Sound Festival

12/06/22 – Dijon – Festival VYV Les Solidarites

24/06/22 – Reims – La Magnifique Society

25/06/22 – Werchter – TW Classic festival

27/06/22 – Luxembourg – The Neumünster Abbaye

29/06/22 – Gdynia – Open’er Festival

05/07/22 – Barcelona – Poble Espanyol

06/07/22 – Madrid – Noches del Botánico

08/07/22 – Lisbon – Lisbon Coliseum

11/07/22 – Nîmes – Festival de Nimes

12/07/22 – Montreux – Montreux Jazz Festival

14/07/22 – Milan – Fabrique Milano

15/07/22 – Ferrara – Piazza Trento Trieste

17/07/22 – Macerata MC – Arena Sferisterio

18/07/22 – Rome – Cavea – Auditorium Parco della Musica

20/07/22 – Taormina – Teatro Antico di Taormina