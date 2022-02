‘jealousy’ sí es una de las mejores canciones de FKA twigs

FKA twigs ha vuelto este año con un álbum al que ha querido llamar «mixtape» pero que ha resultado ser un sinfín de canciones estupendas que escuchar en bucle. En ‘CAPRISONGS‘, como mínimo de la pista 1 a la 11, el botón de «skip» no es una opción.

Uno de los temas que en principio no nos convenció fue ‘jealousy’, uno de los singles oficiales, y en concreto quien esto escribe criticaba su sonido «genérico» y con poca personalidad. Hoy me toca comerme mis palabras porque ‘jealousy’ ha resultado ser un «grower» absoluto gracias a su videoclip, sí es una canción 100% FKA twigs por varios motivos, y además se ha convertido en la segunda pista más escuchada de FKA twigs en Spotify por detrás de ‘tears in the club’ con The Weeknd, y merecería superarla.

‘CAPRISONGS’ está marcado por las producciones exuberantes de El Guincho, que comparte créditos con otros productores, entre ellos la propia FKA twigs, y ‘jealousy’ define perfectamente tanto su estética sonora como su propósito comercial y hedonista, confirmando que el «sonido FKA twigs» no se halla solo en canciones tristes tipo ‘sad day’ o en rompecabezas tipo ‘Two Weeks’, sino también en las más ligeras y divertidas, como ‘jealousy’.

En ‘jealousy’, FKA twigs entrega una base de dancehall del siglo XXI que haría las mieles de Aluna y que, sí, nos hace echar un poquito de menos a Rihanna. Pero FKA twigs navega como pez en el agua esta producción y no tiene nada que ver que sea medio jamaicana: el estribillo «jealousy you put on me / you’re on your feelings, way too deep» es casi hipnótico y la colaboración del rapero nigeriano Rema termina de atar una historia de celos clásica, en la que él vive atormentado por los celos de ella.

Y para redondear, el vídeo de ‘jealousy’ es 100% noventero, está inspirado en el de ‘Jazzie’s Groove’ de Soul II Soul -y no en el de ‘Macarena’ aunque lo parezca- y no puede ser más «cool». Con todo, uno de los mejores singles de FKA twigs.