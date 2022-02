Abierta la inscripción para los Premios MIN, que incorporan galardón a Mejor Letra

Los Premios MIN, que llevan más de una década premiando a artistas de la escena independiente, es decir gente como Triángulo de Amor Bizarro, Morgan o en su momento Vetusta Morla, vuelven. Tras su exitosa edición en Burgos el año pasado, en 2022 tendrán lugar en Pamplona, y han abierto ya el proceso de inscripción para artistas, sellos y managers.

JENESAISPOP, como medio colaborador de este evento un año más, recuerda que quien no se presenta no gana, y en muchas ocasiones ha sido una pena que cierto artista no presente cierto vídeo o cierto tema en la categoría correspondiente. El proceso de inscripción está abierto a través de la web, para todos aquellos artistas y sellos independientes con álbumes, EPs o singles autoeditados o publicados durante el año 2021.

La gala se celebrará abierta al público el miércoles 27 de abril en Pamplona, en concreto en el Navarra Arena, con capacidad para 3.000 personas. Habrá entradas a la venta. La Unión Fonográfica Independiente continúa con el objetivo de llevar la música independiente a todos los lugares de la península y para ello, ha hecho de los MIN «un evento itinerante que premia la diversidad musical en España». Volverá el Premio al Mejor Directo tras un año de sequía y además se ha creado una candidatura no tan vista en este tipo de eventos, el Premio a la Mejor Letra Original.

Tras la fase de inscripción para artistas, sellos y mánagers, llegará la votación del público que determinará quiénes serán los 15 semifinalistas de cada categoría. Posteriormente, el jurado profesional escogerá a los nominados. La gala del 27 de abril será la ceremonia donde finalmente se entreguen los premios.



